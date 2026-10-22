범여권 과방위원들 “정신승리 말고 제척 준수해야”…이진숙 “헌재, 與 다수 폭력에 제동”

범여권 “원론적 의미…이해충돌 제척 유지”
이진숙 “민주당 논리면 한준호·김현 제척”
국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 범여권 의원들은 헌법재판소가 이진숙 국민의힘 의원의 국정감사 제척 의결에 대한 효력정지 가처분 신청을 일부 인용한 데 대해 “정신 승리가 아닌 제척 준수를 해야 한다”고 이 의원에 대한 비판을 이어갔다. 이에 이 의원은 “헌재가 민주당의 다수 폭력에 제동을 걸었다”고 맞받았다.
과방위 소속 범여권 의원들은 22일 국회 기자회견을 통해 “국민의힘과 이 의원이 지금 해야 할 일은 정신 승리가 아닌 제척 준수”라며 “국민을 오도하는 행위는 중단되어야 한다”고 했다.
더불어민주당, 조국혁신당, 무소속 과방위원들은 공동 기자회견문에서 “헌재가 신속하게 결정을 내려 원활하고 공정한 감사를 위한 기준을 제시했다”며 “특히 종합감사를 앞두고 이 의원의 이해충돌 우려를 구체적으로 짚고, 제척 범위를 명확히 했다는 데 의미가 있다”고 평가했다.
그러면서 “헌재는 이 의원이 방통위원장으로서 직접 관여한 업무와 의사결정 등에 대한 제척을 유지했다”며 “본인이 수행한 업무를 국회의원이 된 뒤 직접 감사할 때 발생하는 공정성 문제를 무겁게 본 것”이라고 강조했다.
이어 기자회견에 나선 이 의원은 “헌재가 민주당의 다수 폭력에 제동을 걸었다”며 “수가 많으면 뭐든지 할 수 있다는 식으로 밀어붙이는 민주당 국회에 ‘아니다, 수가 많다고 정의는 아니다’라고 헌재가 판단한 것”이라고 강변했다.
그러면서 “저 이진숙의 국정감사 권한은 달성군민 25만여 명이 제게 준 권한”이라며 “그런데도 과방위 소속 민주당 의원 10명을 포함한 범여권 의원 12명이 25만여 명의 뜻을 묵살한 것”이라고 주장했다.
특히 이 의원은 “민주당 논리대로라면 현재 민주당 과방위원 가운데 이해 상충 행동을 한 의원은 간사인 한준호 의원과 전 간사인 김현 의원”이라며 “민주당이 공정한 국감이라는 잣대를 주장한다면 저 이진숙이 아니라 한 의원을 국감에서 배척하도록 했어야 할 것”이라고 언급했다.
양측은 기자회견 후 백브리핑 과정에서도 신경전을 이어갔다. 범여권 의원들은 헌재 결정 관련 별도 ‘Q＆A 자료’를 배포하면서 “헌재에선 원론적 입장에서 의원의 모든 질문과 감사 권한을 다 배제하지 말라는 원론적 의미”라며 “이 의원의 이해충돌 제척을 유지하는 내용”이라고 설명했다.
반면 이 의원은 기자들과 만나 “제가 관여된 사안에 대해선 저는 질문 안 하겠다고 제척하지 말라고 요청했다”며 “제가 결정한 사안을 제가 왜 질문을 하냐. 저 스스로에 대한 모욕이라서 전 안 한다”고 했다.
강윤혁 기자
세줄 요약
- 헌재 일부 인용 뒤 제척 준수 요구
- 범여권, 이해충돌 우려와 공정성 강조
- 이진숙, 다수 폭력 제동이라며 반박
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