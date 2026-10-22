권칠승 “모듈러 주택 활용 등 공급 속도 가속”

권칠승 정책위의장, 국감대책회의 주재
“공급 체감도 높이고 지연 요인 살피겠다”
“토지 보상 수용 단축 등 다양한 방안도”
권칠승 더불어민주당 정책위의장은 22일 주택 공급 대책과 관련해 “신속 인허가 지표가 실제 입주와 주거 안정으로 이어지도록 실효성 있는 대책을 마련해야 한다”고 밝혔다.
권 의장은 이날 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 “민주당은 공급 성과의 체감도를 높이는 한편 지속 가능한 공급 기반 마련에도 힘쓰겠다”며 이같이 말했다.
권 의장은 “(이재명) 대통령께서도 택지 조성부터 착공까지 획기적으로 단축하라는 주문을 하셨다”며 “공급 지연을 초래하는 요인을 살피고 토지 보상 수용 기간 단축, 모듈러 주택 활용 등 공급 속도를 높이기 위한 다양한 방안을 함께 챙기겠다”고 밝혔다.
권 의장은 또 “최근 국민연금에 대한 근거 없는 주장이 난무해 국민 불안을 조장하고 있다”며 “국민의힘은 연기금 카지노, 선거용 주가 부양 등 막말을 쏟아내며 특검을 비롯해 대통령 탄핵까지 운운하고 나섰다”고 말했다. 그러면서 “국민의힘은 당장 정치 선동을 멈춰라”며 “국민연금의 운용 원칙은 장기적인 관점에서 기금을 안정적으로 관리하는 것”이라고 했다.
김헌주·반영윤 기자
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