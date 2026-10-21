정치 한반도의 미래는 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/10/21/20261021500200 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-10-21 15:17 입력 2026-10-21 15:17 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 제이비어 브런슨 주한미군사령관(오른쪽)이 21일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열린 암참 오찬 간담회에서 한반도 정세에 관한 토론을 하고 있다. 왼쪽부터 제임스 김 암참 회장, 미셸 스틸 주한미국대사, 브런슨 사령관. 2026.10.21 도준석 전문기자 제이비어 브런슨 주한미군사령관(오른쪽)이 21일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열린 암참 오찬 간담회에서 한반도 정세에 관한 토론을 하고 있다. 왼쪽부터 제임스 김 암참 회장, 미셸 스틸 주한미국대사, 브런슨 사령관.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지