이미지 확대 제이비어 브런슨 주한미군사령관(오른쪽)이 21일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열린 암참 오찬 간담회에서 한반도 정세에 관한 토론을 하고 있다. 왼쪽부터 제임스 김 암참 회장, 미셸 스틸 주한미국대사, 브런슨 사령관. 2026.10.21 도준석 전문기자

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제이비어 브런슨 주한미군사령관(오른쪽)이 21일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열린 암참 오찬 간담회에서 한반도 정세에 관한 토론을 하고 있다. 왼쪽부터 제임스 김 암참 회장, 미셸 스틸 주한미국대사, 브런슨 사령관.도준석 전문기자