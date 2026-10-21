민주당, ‘소방 재정 발언’ 추미애·부승찬에 경고…형평성 논란에 같은 수위 조치

비공개 최고위서 경고하기로 의견 모아

당 “무거운 성찰, 재발 방지 촉구 의미”

“재정 관련 제도 개선에 최선 다하겠다”

이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표가 21일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.10.21 안주영 전문기자

세줄 요약 추미애·부승찬 소방 재정 발언 논란

민주당, 형평성 고려해 같은 수위 경고

윤리감찰단 회부 없이 재발 방지 촉구

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당은 21일 소방 재정 발언으로 논란을 일으킨 추미애 경기지사와 부승찬 의원에게 경고 조치를 내리기로 했다.조계원 대변인은 이날 국회 최고위원회의 직후 기자들과 만나 “비공개 최고위에서 추 지사와 부 의원에 대해 경고하기로 의견을 모았다”며 “당사자들의 무거운 성찰과 재발 방지를 촉구하는 의미”라고 밝혔다. 다만 별도의 윤리감찰단에는 회부하지 않기로 했다.조 대변인은 “부 의원의 경우 윤리감찰단에서 당대표 구두 경고와 동일한 의견을 보내왔고 추 지사 건은 형평성 문제 등을 함께 정리했다”며 “같은 수위로 경고하는 것으로 의견을 모았다”고 밝혔다.앞서 추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사에서 “소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다”고 말해 논란이 됐다.이어 부 의원은 지난 19일 국토교통위원회의 경기도 국감에서 소방 예산의 지방자치단체 부담 문제를 언급하며 “재정을 진짜 쭉쭉 빨아먹는 것 아니냐”고 말해 부적절하다는 비판을 받았다. 김민석 대표는 곧바로 부 의원에게 엄중 경고하고 윤리감찰단에 조사를 지시했다.조 대변인은 “당은 소방공무원과 국민 여러분께 다시 한번 죄송하다는 말씀을 드리며 소방공무원 여러분의 안전 보장과 처우를 위한 재정 관련 제도 개선에 최선을 다하겠다”고 했다.김헌주·반영윤 기자