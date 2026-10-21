[속보] ‘소방 재정 빨대’ 논란 추미애·부승찬에 가장 낮은 징계 ‘경고’… 민주당 최고위 결정
세줄 요약
- 민주당, 추미애·부승찬에 경고 징계 결정
- ‘소방 재정 빨대’ 발언 논란에 공식 사과
- 소방공무원 안전·처우 개선 약속
더불어민주당은 21일 ‘소방 재정 빨대’ 발언으로 잇달아 논란을 빚은 추미애 경기지사와 부승찬 의원에 대해 경고 조치를 하기로 했다.
조계원 민주당 대변인은 이날 국회에서 열린 비공개 최고위원회의에서 당 지도부가 이같은 의견을 모았다고 회의 후 기자들에게 전했다.
조 대변인은 “당사자들의 무거운 성찰과 재발 방지를 촉구하는 의미”라며 “당은 소방공무원과 국민 여러분께 다시 한번 죄송하다는 말씀을 드린다”고 말했다.
이어 “소방관 안전과 처우 개선에 대해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
민주당 당규 상 경고는 제명·당원자격정지·당직자격정지·경고 등 4가지 징계 가운데 가장 낮은 수위의 처분이다.
앞서 추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사에서 지방자치단체 재정 문제와 국가직인 소방공무원 관련 예산을 언급하면서 “소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다”고 말했다.
논란이 확산한 지난 17일에는 경기 부천 공장 화재로 순직한 고(故) 김진석 소방위의 빈소를 찾아 조문한 뒤 “사과를 바라시니까 정말 마음을 다해 사과드린다”고 말해 또 다른 논란을 빚었다.
부 의원은 지난 19일 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사에서 추 지사의 ‘소방 재정 빨대’ 발언을 두둔하면서 “소방 공무원이 국가직임에도 예산의 90% 정도를 지자체에서 부담하니까 재정을 진짜 쭉쭉 빨아먹는 거 아니겠냐”고 말해 논란을 재점화했다.
이정수 기자
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