‘차기 적합도’ 한동훈 18.7% 선두…“무당·중도층에서 지지”

조원씨앤아이 조사…국힘 지지층에서 30%

무당층 35.6%·중도층 21.9%

이미지 확대 주미대사관 국정감사, 질의하는 한동훈 의원 무소속 한동훈 의원이 12일(현지시간) 워싱턴DC 주미한국대사관에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 질의하고 있다. 2026.10.13 주미한국대사관 제공

세줄 요약 한동훈 18.7%로 차기 적합도 1위

무당층 35.6%, 중도층 21.9% 강세

김민석·장동혁·오세훈 뒤이어

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차기 대통령 후보 적합도 조사에서 한동훈 무소속 의원이 18.7%로 선두를 달리고 있다는 여론조사 결과가 나왔다.여론조사기관 조원씨앤아이가 스트레이트뉴스 의뢰로 지난 17~19일 전국 만 18세 이상 남녀 2000명을 대상으로 실시한 여론조사에 따르면, 차기 대통령 후보 적합도는 한 의원이 18.7%로 가장 높았다.김민석 더불어민주당 대표(13.8%)가 2위, 장동혁 국민의힘 대표(13.7%)가 3위, 오세훈 서울시장(12.0%)이 4위였다.이어 조국 혁신정책연구원장(7.8%), 송영길 인천광역시장(6.4%), 정청래 더불어민주당 의원(6.1%), 김부겸 전 국무총리(4.5%), 이준석 개혁신당 의원(1.6%) 순이었다. 그 외의 인물은 3.3%, 적합한 인물이 없다는 응답은 8.4%였으며 ‘모른다’는 응답은 3.8%였다.조원씨앤아이는 “지난 3~5일 진행한 조사와 비교하면 한 의원의 차기 적합도는 사실상 변동이 없었으며, 김 대표와의 격차는 4.9%포인트(p)에 불과하다”면서 “후보 간 차이에 대한 통계적 불확실성을 고려하면 상위권의 우열을 단정하기 어렵다”고 설명했다.민주당 지지층(825명)에서는 김 대표가 29.4%로 가장 높았으며 송 시장(13.1%), 조 원장(12.7%), 정 의원(11.3%), 김 전 국무총리(7.5%) 순이었다.국민의힘 지지층(777명)에서는 장 대표가 31.0%, 한 의원이 30.0%로 두 후보의 격차가 1.0%p에 불과했다. 오 시장도 23.6%를 기록해 세 후보에게 선호가 분산된 것으로 나타났다.조원씨앤아이는 “한 의원은 국민의힘 지지층 내 적합도가 장 대표와 비슷한 수준으로 나타났으며, 특정 정당을 지지하지 않는 무당층에서 상대적 강점이 나타났다”고 설명했다.무당층(240명)에서는 한 의원이 35.6%로 가장 높았는데 직전 조사(30.7%)에서 4.9%p 올랐다. 이어 김 대표(8.6%), 오 시장(8.4%), 김 전 국무총리(6.0%), 장 대표(5.8%), 송 시장(5.4%) 등이 뒤를 이었다.중도층에서도 한 의원이 21.9%로 가장 높았으며 김 대표(16.2%), 오 시장(11.5%), 송 시장(8.4%), 조 원장(7.5%), 장 대표(6.3%) 등의 순이었다. 다만 중도층에서는 한 의원이 직전 조사 대비 1.5%p 하락했다.연령별로는 18~29세에서 오 시장이 20.1%, 한 의원이 15.8%, 김 대표가 14.7%로 나타났다. 30대에서는 오 시장이 17.3%, 장 대표가 15.8%, 한 의원과 김 대표가 각각 13.7%였다.60대에서는 한 의원이 21.9%, 70세 이상에서는 25.5%로 각각 가장 높았다.이번 조사는 무선 RDD를 이용한 ARS 여론조사 방식으로 진행했으며, 응답률은 3.4%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.김소라 기자