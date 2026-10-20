‘소방빨대’ 부승찬만 감찰에… “추미애 징계하라” 빗발

김민석 “말·행동 무겁게” 엄중 경고

박지원 “최소한 경고 처분은 해야”

이미지 확대 소방관 만난 추미애 추미애(오른쪽) 경기지사가 20일 경기 수원시 경기도청 집무실에서 전국공무원노동조합 소방본부 소속 소방관들과 간담회를 하고 있다.

연합뉴스

세줄 요약 부승찬만 감찰, 추미애 조치 빠져 형평성 논란

당 안팎 징계·경고 요구 확산, 여론 악화

부 의원 하루 만에 사과, 당은 언행 주의령

2026-10-21 4면

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‘소방 재정 빨대’ 발언으로 논란을 빚은 추미애 경기지사와 부승찬 더불어민주당 의원에 대한 당의 조치를 두고 형평성 논란이 불거졌다. 추 지사에 대한 구체적 조치 없이 부 의원에 대해서만 긴급 직권조사를 지시하면서다. 당 안팎에선 추 지사에 대한 징계 요구가 계속 쏟아지고 있다.민주당 지도부 관계자는 20일 통화에서 “부 의원만 징계하고 추 지사는 징계하지 않으면 문제가 있는 것”이라며 “추 지사라고 책임을 피해 갈 수 있겠나”라고 말했다.5선 박지원 의원도 전날 한 유튜브에서 “아무 일이 없던 것처럼 넘어가서는 안 된다”며 “(추 지사에게) 최소한 당 지도부 최고위의 결의로 경고 처분은 해야 된다”고 했다.앞서 김민석 대표는 전날 부 의원의 ‘소방 재정 쭉쭉’ 발언에 대해 엄중 경고하고 윤리감찰단에 직권조사를 지시했다. 그러자 여권 커뮤니티를 중심으로 ‘왜 원인 제공자인 추 지사에 대해선 조치를 하지 않느냐’는 비판 목소리가 제기됐다.서영석 경기도당 위원장은 이날 MBC 라디오에서 “(추 지사의) 징계와 출당까지 격하게 요구하는 문자와 전화가 많이 오는 상황”이라고 전했다.소방 재정 문제를 둘러싸고 연이은 실언으로 여론이 악화하자 당 차원에선 ‘언행 주의령’을 내리며 진화에 나섰다. 김 대표는 민주당TV에서 “한 사람의 문제가 아니라 저를 포함해 전체적으로 여러 어려운 일들이 많이 생기고 있기 때문에 이럴 때일수록 말과 행동을 무겁게 하는 것이 좋겠다는 생각이 든다”고 말했다.한병도 원내대표는 국정감사대책회의에서 “민주당 소속 공직자들의 언행이 국민 기대와 눈높이에 미치지 못해 원내대표로서 큰 책임감을 느낀다”고 했다. 민주당은 전날 밤 전국 시도당위원장 등을 대상으로 ‘국민의 정서에 반하는 언행을 할 시 중앙당에서 엄정한 조치에 나설 수 있다’는 내용이 담긴 공문도 보냈다.이런 가운데 부 의원은 논란 발생 하루 만에 페이스북을 통해 “한때 제복을 입었던 사람으로서, 지금 이 순간에도 국민의 생명과 안전을 위해 헌신하는 분들께 마땅한 존중을 다하지 못한 점을 깊이 반성한다”며 “머리 숙여 사과드린다”고 했다.국민의힘은 민주당을 향해 추 지사와 부 의원을 가장 높은 수위로 징계해야 한다며 공세를 퍼부었다. 또 당 차원에서 ‘소방관 헌신 예우 태스크포스’(TF)를 꾸리기로 했다.김서호 기자