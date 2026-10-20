‘정치적 고향’ 계양시장 찾은 李대통령…주민들 “고향에 오셨다” 환호

3기 신도시 시찰 후 시장 찾아 상인 간담회

온누리상품권으로 크로플 구매해 나누기도

이미지 확대 이재명 대통령이 20일 인천 계양산전통시장을 방문해 상인들과 인사를 나누고 있다. 2026.10.20 청와대 제공

세줄 요약 계양산전통시장 방문, 골목상권 점검

주민들 환호 속 상인들과 간담회 진행

소상공인 확인서 발급 어려움 건의

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이재명 대통령은 20일 인천 계양산전통시장을 찾아 골목상권 목소리를 듣기 위해 상인들과 간담회를 가졌다.이 대통령은 이날 오후 3기 신도시 주택 공급 현장 간담회를 마친 뒤 인천 계양구 계양산전통시장을 방문해 물가와 경기 상황을 점검했다고 강유정 청와대 수석대변인은 서면 브리핑에서 전했다. 계양산전통시장은 이 대통령이 계양구에 거주하던 인천 계양을 국회의원 시절 자주 찾았던 시장이다.이 대통령이 이손희 계양산전통시장 상인회장과 함께 시장에 들어서자, 상인들과 주민들은 박수와 함께 “환영합니다”, “잘 오셨습니다”, “자주 오세요”, “고향에 오셨습니다”라며 환호했다. 이 대통령은 이들과 악수하고 대화를 나누며 반가움을 드러냈다.이 대통령은 온누리상품권으로 크로플을 직접 구매해 동행한 박찬대 인천시장, 김남준 더불어민주당 의원과 나눠 먹기도 했다. 이 대통령은 “맛있네”라며 참모들에게도 크로플을 권했다.이 대통령은 시장에서 진행된 간담회에서 국회의원 시절 이야기를 나누며 상인들의 건의 사항을 경청했다. 김 의원은 “지역 주민들이 ‘대통령 마을’이라는 단어를 사용한다. 그만큼 자부심이 크다”고 분위기를 전했다.홍의회 계양구 소상공인연합회장은 “나이가 많은 소상공인의 경우 소상공인 확인서 발급의 어려움이 크다”며 대체 방법을 검토해 줄 것을 건의했다. 이에 하준경 청와대 정책실장은 이를 검토하겠다고 화답했다.강동용 기자