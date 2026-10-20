부승찬 ‘소방재정 쭉쭉’ 발언 논란에 “머리 숙여 사과”

국토위 경기도 국감 발언 논란에
부승찬, 페북에 “진심으로 사과”
당 차원에선 언행 주의 공문 보내
부승찬 더불어민주당 의원은 20일 국정감사에서 ‘소방 재정 쭉쭉’ 발언으로 논란이 빚어지자 “머리 숙여 사과드린다”고 밝혔다.
부 의원은 페이스북에 “어제(19일) 경기도 국감에서 제 발언으로 마음의 상처를 입으신 소방공무원과 국민 여러분께 진심으로 사과드린다”고 했다.
부 의원은 “말 한마디에도 무거운 책임이 따르는 정치인으로서 국민의 눈높이에 맞는 신중한 언행을 보여드리지 못했다”며 “한때 제복을 입었던 사람으로서, 지금 이 순간에도 국민의 생명과 안전을 위해 헌신하는 분들께 마땅한 존중을 다하지 못한 점을 깊이 반성한다”고 했다. 이어 “소방공무원 여러분이 안전하게 임무를 수행하고 그 헌신이 정당하게 존중받을 수 있도록 국가의 책임을 강화해 나가는 데 앞장서겠다”고 덧붙였다.
부 의원은 전날 국회 국토교통위원회의 경기도 국감에서 추미애 경기지사의 ‘소방 재정 빨대’ 발언 논란과 관련해 “소방공무원이 국가직임에도 예산의 90% 정도를 지방자치단체에서 부담하니까 재정을 진짜 쭉쭉 빨아먹는 거 아니겠냐”고 말했다.
이 발언이 알려지자 김민석 대표는 부 의원에게 엄중 경고를 내리고, 윤리감찰단에 직권조사를 지시했다. 당 차원에서도 잇단 실언으로 여론이 악화하자 시·도당위원장과 지역위원장들에게 ‘언행 주의’ 공문을 보냈다.
김헌주 기자
세줄 요약
- 국감 발언 논란 뒤 부승찬 의원 사과
- 소방공무원·국민 향해 머리 숙여 사과
- 국가 책임 강화 약속하며 재발 방지 언급
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