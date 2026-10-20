이 대통령 “택지 조성부터 각종 인허가 최대한 단축해 공급 전격전 펼쳐야”

“다른 신도시들의 주택 공급도 서둘러야”

이미지 확대 발언하는 이재명 대통령 (서울=뉴스1) 허경 기자 = 이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.10.20/뉴스1

세줄 요약 택지 조성·인허가·착공 기간 대폭 단축 주문

주거 안정, 국민 삶 개선의 핵심 토대 강조

청년·중산층 공공임대 신속 공급 지시

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이재명 대통령은 20일 주택 공급과 관련해 “기존의 관행과 절차에 얽매이지 말고 택지 조성부터 각종 인허가와 착공에 소요되는 기간을 최대한 단축해 공급 전격전을 펼쳐 주길 바란다”고 말했다.이 대통령은 이날 청와대에서 국무회의를 주재하고 “주거 안정은 국민 삶의 실질적 개선을 위한 핵심 토대”라며 이처럼 밝혔다.이 대통령은 신도시 등의 신규 택지 공급도 지연되면서 공급 불안이 구조적으로 지속돼 왔다고 분석했다. 이 대통령은 “과거부터 누적된 여러 요인이 복합적으로 작용한 현재의 부동산 문제를 해결하려면 일관성 있는 시장 관리 정책, 대규모 주택 공급이 신속하게 이뤄져야 한다”고 말했다.이어 “특히 중요한 것은 단순히 몇 채를 짓겠다는 선언이나 발표가 아니라 실제 착공과 입주”라고 강조하며 각종 기간을 최대한 단축해야 한다고 주문했다.이 대통령은 공적 임대주택의 빠른 공급도 지시했다. 이 대통령은 “적극적인 재정 운영을 통해 청년과 중산층을 위한 고품질의 공적 임대주택의 빠른 공급에도 각별히 신경 써야겠다”며 “오는 12월에 3기 신도시 가운데 처음으로 인천 계양에서 입주가 시작된다”고 했다.그러면서 “다른 신도시들의 주택 공급도 서둘러야 한다”며 “국민이 체감할 수 있는 주거 안정에 국정의 성패가 좌우된다는 각오로 전방위적인 노력을 기울여주시기 바란다”고 했다.김진아·강동용 기자