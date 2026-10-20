[속보] 김민석, ‘소방이 재정 쭉쭉’ 부승찬 발언에 공개 사과 “말과 행동 무거워야”

세줄 요약
- 부승찬 발언 논란에 김민석 대표 공개 사과
- 국민 불편 고려해 당 차원 신속 대응 설명
- 엄중 경고와 윤리감찰단 직권조사 지시
김민석 더불어민주당 대표가 같은 당 부승찬 의원이 추미애 경기지사의 ‘소방 재정 빨대’ 발언을 옹호하며 “소방이 재정 쭉쭉”이라고 말해 논란을 빚은 데 대해 공개적으로 사과했다.
김 대표는 20일 민주당 유튜브 방송 ‘민티 07’에 출연해 부 의원의 발언과 관련해 “다시 한번 죄송하다는 말씀을 드린다”고 밝혔다.
앞서 부 의원은 전날 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사에서 추 지사의 ‘소방 재정 빨대’ 발언에 대해서 “큰 잘못을 했지만 충분히 사과했다”며 “소방 공무원이 국가직임에도 예산의 90% 정도를 지방자치단체에서 부담하니까 이게 재정을 진짜 쭉쭉 빨아먹는 거 아니겠나”라고 말해 논란을 일으켰다.
이에 김 대표는 전날 부 의원에 대해 엄중 경고하고 당 윤리감찰단에 직권조사를 지시했다.
김 대표는 이 같은 조치를 결정한 배경에 대해 이날 방송에서 “전후 맥락이 어쨌든 간에 국민들께 불편하게 느껴지시겠다 싶었다”며 “당이 빨리 입장을 가지는 것이 필요하다고 생각했다”고 설명했다.
이어 “이것은 한 사람의 문제가 아니다”며 “저를 포함해 모두가 여러 가지 어려운 일들이 많이 생기고 있기 때문에 이럴 때일수록 좀 더 말과 행동을 무겁게 하는 것이 좋겠다는 생각이 들어 그렇게 했다”고 말했다.
이정수 기자
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