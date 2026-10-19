“비겁함의 극치”…캄보디아로 떠난 이임생, 청문회 이어 국감장에도 안 나온다

세줄 요약
- 캄보디아 훈련 이유로 국감 불출석 통보
- 청문회 이어 증인 출석 회피 논란 확산
- 민주당, 책임 회피·해외 도피성 취업 비판
홍명보 전 축구대표팀 감독 선임에 관여한 이임생 전 대한축구협회 기술총괄이사가 지난 청문회에 이어 국정감사에도 출석하지 않는다.
19일 더불어민주당 조계원 의원실에 따르면 이 전 이사는 오는 21일 열리는 대한체육회 국정감사에 참석할 수 없다는 입장을 전했다. 이 전 이사는 “현재 맡고 있는 캄보디아 팀의 훈련 일정이 있어 항공편까지 고려하면 3~4일간 자리를 비우는 것이 불가능하다”며 불출석 사유서를 제출했다.
그는 현재 캄보디아 프리미어리그 나가월드FC의 테크니컬 디렉터를 맡고 있다.
앞서 국회 문화체육관광위원회는 지난 14일 전체회의에서 이 전 이사와 이용수 대한축구협회 회장 직무대행 등 국정감사 증인 13명에 대한 출석 요구의 건을 의결했다. 이 전 이사 등은 21일 국정감사 증인으로 채택됐다.
문체위는 이들을 대상으로 축구협회 운영상의 문제점과 국가대표팀 감독 선임 과정 등을 질의할 예정이었다. 특히 이 전 이사에게는 지난 홍 전 감독의 선임 과정의 정당성을 집중적으로 따져 물을 계획이었다.
조 의원은 “지난 청문회에 이어 이번 국정감사도 캄보디아 팀 훈련이라는 궁색한 핑계를 대며 피하고 있다”며 “책임을 회피하기 위한 ‘해외 도피성 취업’에 불과하며 비겁함의 극치”라고 비판했다.
이 전 이사와 함께 권오갑 한국프로축구연맹 총재도 건강상의 이유로 국정감사 불출석 사유서를 제출했다.
박성국 기자
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