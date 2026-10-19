소방통합노조 “‘재정 빨대’ 추미애 발언 부적절, 즉각 사퇴하라”

“추미애 등 떠밀린 사과에 7만 소방 울분 토해”

“순직자 발생 때만 반짝 애도·대책 발표 안돼”

소방의 완전 국가직화, 여야 대표 면담 요청도

이미지 확대 김위상 국민의힘 의원과 소방통합공무원노동조합 소속 소방관들이 19일 국회 소통관에서 ‘소방 재정 빨대’ 발언으로 논란을 빚은 추미애 경기지사를 비판하는 기자회견을 하며 재정 등과 관련해 소방의 완전한 국가직화 이행을 촉구하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 추미애 발언 부적절 비판과 사퇴 촉구

순직 소방위 추모와 소방관 공분 표명

국가직화·현장개편·안전투자 요구

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

소방통합공무원노동조합(소방통합노조)이 19일 추미애 경기지사의 “소방 재정 빨대”, “사과를 바라시니 사과” 등의 발언이 부적절하다며 즉각 사퇴를 촉구했다.이날 김위상 국민의힘 의원과 함께한 소방통합노조는 국회 소통관에서 기자회견을 열고 경기 부천 공장 화재 현장에서 순직한 김진석 소방위의 명복을 빌었다. 이들은 추 지사의 발언에 대해 “소방공무원들의 헌신과 희생을 충분히 헤아리지 못한 정제되지 않은 부적절한 언행이었다”며 “잘못이 전혀 없이 등 떠밀려 어쩔 수 없이 하는 듯한 사과 발언에 전국 7만여 소방관들은 공분을 사고 있다”고 말했다.이들은 “순직자가 발생할 때마다 잠시 애도하고 반짝하는 대책을 발표하는 일이 반복돼서는 안 된다”며 ▲중앙정부 책임 하 국가직 소방 관리 ▲현장 중심 조직 개편 및 지속적 소방 안전 투자 ▲여야 대표와의 면담을 요청했다. 또한 소방공무원 채용 방식을 개선하고 단일호봉제 실시, 소방간부후보생 제도 폐지를 요구했다.소방통합노조는 소방공무원의 완전한 국가직화를 요구했다. 이들은 “소방공무원이 전국 어디에서 근무하든 지역의 재정 여건에 따라 차별을 받아서는 안 된다”고 했다. 여야 대표와의 면담을 요청한 이유로는 “국가직 소방공무원에 대한 중앙정부 책임 강화, 현장 인력 확충 등 구체적인 제도 개선 방안을 논의하고자 여야 및 소방노조가 함께 노동위원회를 조직하고자 한다”고 했다.이들은 “김 소방위의 희생이 단순한 추모로 끝나서는 안 된다”며 “올해만 해도 안타까운 순직자가 4명이나 발생했다. 소방관의 희생을 줄이기 위해 평상시부터 투자하고 책임지는 사회가 돼야 한다”고 강조했다.소방통합노조는 ‘추 지사가 만나자는 요청을 했냐’는 취재진 질문에는 “아직까지 그런 적은 없다”고 했다.박효준 기자