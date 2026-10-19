추미애 “상처 입으신 소방관 여러분께 진심으로 사과”

국회 국토교통위 경기도 국감장서
“소방관 헌신 누구보다 무겁게 생각”
“안전과 처우 세심하게 살피겠다”
추미애 경기지사가 19일 국정감사장에서 ‘소방 재정 빨대’ 발언 등에 대해 소방관들에게 거듭 사과했다.
추 지사는 이날 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사 인사말에서 “최근 저의 발언으로 마음에 상처를 입으신 소방관 여러분께도 진심으로 사과드린다”고 말했다.
검은색 정장 차림으로 참석한 추 지사는 “소방관의 헌신을 누구보다 무겁게 생각하고 있다. 소방관의 안전과 처우를 더욱 세심하게 살피겠다”며 “오늘 국정감사에서 위원님들께서 주시는 말씀도 겸허히 경청하겠다”고 했다.
추 지사는 “(부천 공장 화재로 순직한) 김진석 소방관님의 마지막 길을 배웅하고 왔다”면서 “참으로 안타까운 마음이다. 유가족과 소방 가족 여러분께 다시 한번 깊은 애도와 위로의 말씀을 드린다”고 했다.
앞서 추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회 경기도 국정감사에서 소방 관련 예산을 거론하며 “소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다”고 말해 논란이 빚어졌다.
추 지사는 또 지난 17일 고인의 빈소를 찾아 조문한 뒤 “사과를 바라시니까 정말 마음을 다해 사과드린다”고 말해 또다시 논란의 중심에 섰다.
김헌주 기자
세줄 요약
- 소방관 발언 논란에 대한 추미애 재사과
- 국감 인사말서 상처 입은 소방관에 유감 표명
- 순직 소방관·유가족에 애도와 위로 전달
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