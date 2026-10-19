與 “조희대 탄핵 여론 수렴”…혁신당 탄핵안 공개 “공동 TF·의총 열자”

이성윤 “당 차원 탄핵 논의 적극 추진”

한민수 “조 대법원장 이제 그만하라”

조계원 “탄핵 국감 이후 살펴보겠다”

혁신당 “與 대화 복원하자” 행동 촉구

이미지 확대 최고위 발언하는 김민석 대표 더불어민주당 김민석(가운데) 대표가 19일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 최민희 민주당 최고위원, 김 대표, 한병도 원내대표.

이미지 확대 조국혁신당, ‘조희대 대법원장 탄핵소추안’ 공개 조국혁신당 황현선 최고위원(왼쪽)이 19일 국회 ‘12ㆍ3 계엄 해제’ 상징석 앞에서 열린 현장 최고위원회의에서 조희대 대법원장 탄핵소추안과 관련한 발언을 하고 있다.

이미지 확대 모두발언 하는 신장식 조국혁신당 대표 신장식(가운데) 조국혁신당 대표가 19일 국회 ‘12·3 계엄 해제’ 상징석 앞에서 열린 최고위원회의에서 조희대 대법원장 탄핵소추안을 공개하며 모두발언을 하고 있다.

세줄 요약 민주당, 조희대 탄핵 여론 수렴과 신중론 병행

혁신당, 탄핵소추안 공개하며 범여권 공조 촉구

국감 이후 탄핵 논의 가능성 열어둔 민주당

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더불어민주당이 연일 조희대 대법원장의 자진 사퇴를 요구하며 국회 탄핵 소추 카드를 만지작거리는 가운데 조국혁신당은 조 대법원장에 대한 탄핵소추안을 공개하며 탄핵 추진을 위한 범여권 공동 행동을 촉구했다.이성윤 민주당 최고위원은 19일 국회 최고위원회의에서 “헌법과 국민 위에 군림하고 법을 무시하는 조 대법원장을 국민들은 더 이상 두고 볼 수 없다”며 “당 차원에서 조희대 탄핵 논의를 적극 추진해야 한다”고 밝혔다.한민수 최고위원도 “조 대법원장은 본인의 자리를 지키는 일과 사법부를 지키는 일을 혼동하지 말라”며 “책임을 피할수록 사법부에 대한 불신만 깊어진다. 이제 그만하라”고 조 대법원장을 질타했다.다만 여당 지도부는 구체적 탄핵 소추 여부에 대해선 뜸을 들이고 있다. 조계원 민주당 대변인은 “민주당은 탄핵 자체 공방보다는 조 대법원장의 현재 불법과 행정부를 무시하는 사실상 사법부 수장으로서 자격 미달이고 불법적인 문제점들을 국민과 공유하는 데 초점을 맞추고 관련 여론 또한 원내에서 수렴해달라”며 “사실상 탄핵 여론을 보겠다. 의원들 통해서 여론 수렴해달라”는 비공개 최고위 논의 내용을 전했다.신현영 민주당 대변인도 “조희대 탄핵 관련해서도 포괄적인 당내 논의 시작하겠다고 말씀했다”며 “오늘 혁신당에서도 몇 가지 사유로 인해서 탄핵안이 발의됐는데 국민적 공분, 그리고 지지자들의 조희대 탄핵에 대한 필요성을 포괄적으로 저희가 고려하며 가장 합리적 방안으로 대응하겠다”고 했다.조 대변인은 “다음 주까지 국정감사 기간이니까 국감 때는 민생 국감, 책임 국감, 정책 국감에 집중하고 탄핵 문제는 국감 이후에 살펴보겠다”고 덧붙였다.이주희 민주당 원내대변인도 “지금 저희가 탄핵안을 구체적으로 로드맵을 가지고 하겠단 상황이라기보단 모든 법적으로 할 수 있는 가용한 수단을 치밀하게 논의할 생각”이라며 “탄핵안도 당내의 의원들과 안팎 의견을 수렴하고 있다”고 했다.국회 법제사법위원회 민주당 간사인 김의겸 의원은 김어준 씨 유튜브 방송에 출연해 “민주당 내에서 (조 대법원장 탄핵) 분위기가 아직 덜 익은 게 사실”이라면서도 “그런데 (탄핵에) 부적정인 의원이나 부정적인 당원들도 원하든 원하지 않든 31일 김건희가 석방되는 꼴을 보게 되면 그다음 조희대 탄핵으로 넘어갈 수밖에 없는 객관적인 상황”이라고 언급했다.반면 혁신당은 이날 조 대법원장 탄핵소추안을 공개하며 여당을 향한 공세에 나섰다. 신장식 혁신당 대표는 국회 12·3 계엄 해제 상징석 앞에서 현장 최고위를 갖고 “법치주의 수호를 위해 더 이상 조 대법원장의 위헌, 위법, 탈법, 정치질을 단 한 치도 용납해서는 안 된다”며 “혁신당이 조 대법원장 탄핵안을 공개하는 이유”라고 밝혔다.신 대표는 “하루빨리 혁신당을 포함한 민주 진보 진영, 그리고 민주당의 대화를 복원하자”며 “공동 태스크포스(TF)를 만들어도 좋고, 공동 의원총회도 좋다”고 덧붙였다.강윤혁 기자