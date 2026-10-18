브런슨 거친 입에 격분한 與… “영토주권 침해” “美에 교체 요구해야”

‘전작권 새 기준’ 이어 ‘韓, 철책 남쪽’
美 사령관, 연일 파격 발언 도마에
유엔사 “한국 주권 의문 없다” 진화
제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 유엔군사령관이 전시작전통제권(전작권) 전환에 대해 신중론을 내비친 데 이어 대한민국의 영토주권과 관련된 발언을 거침없이 내뱉자 여당 의원들이 격앙된 반응을 보였다. 일각에서는 미국 정부에 브런슨 사령관의 경질을 요구해야 한다는 주장까지 나왔다.
국회 국방위원회 소속 한 민주당 의원은 18일 서울신문과의 통화에서 “우리의 영토주권에 비정상적인 태도를 보이고 한미 간 합의된 전작권 환수 문제에 본인 멋대로 새 기준과 조건을 만드는 것은 용서할 수 없는 일”이라며 브런슨 사령관의 최근 언행을 비판했다.
이 의원은 “대한민국 국회가 인사 권한을 가지고 있지는 않지만, (브런슨 사령관의 발언이) 동맹 관계를 훼손한다는 점을 미국 정부에 분명하게 짚어야 한다. 미국도 당연히 조치해야 한다고 본다”며 경질을 촉구했다.
또 다른 국방위 소속 민주당 의원도 “이건 정치적 월권”이라면서 “미국 정부에 사령관 교체 요구까지 강력하게 나가지 않으면 안 된다. 남은 국정감사 기간에도 이 문제를 거론할 예정”이라고 밝혔다. 외교통일위원회 소속 민주당 의원도 “이전에도 대한민국을 두고 ‘항공모함’이나 ‘단검’이라는 표현을 썼는데 한반도 안보와 관련해서도 대단히 부적절한 언행”이라고 지적했다.
앞서 브런슨 사령관은 지난 12~14일(현지시간) 미국 현지에서 잇따라 열린 공개 행사에서 조기 전작권 전환에 대해 “새로운 기준이 생겼다”며 부정적 인식을 드러냈다. 또 “유엔군사령부의 관점에서 보면 대한민국은 남쪽 철책선에서 시작한다”는 취지의 발언도 했다.
논란이 확산하자 유엔군사령부는 “브런슨 사령관의 발언은 정전협정에 따라 유엔군사령관에게 부여된 비무장지대(DMZ) 및 공동경비구역(JSA) 내 책임을 설명한 것”이라며 “대한민국의 주권에는 의문의 여지가 없다”고 했다.
국방부는 브런슨 사령관의 발언에 대해 “유엔군사령관 개인의 견해”라면서 “대한민국의 영토주권에 대한 국방부의 입장은 확고하다”고 밝혔다.
김서호 기자
세줄 요약
- 브런슨 발언에 여당 격앙, 경질 요구 확산
- 전작권 전환 신중론과 영토주권 언급 논란
- 유엔사·국방부, 주권 침해 아님 해명
2026-10-19 4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지