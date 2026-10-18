김건희 풀려나면 더 꼬인다… 여권 ‘조희대 탄핵’ 고삐 바짝

31일 이전 김건희 추가 구속 기로

김민석. 탄핵 논의 공식화… 사퇴 압박

당내 “尹처럼 구속 취소 대비해야”

조국 “민주, 표결일 내놔야” 촉구도

野 “지지층 결집용 탄핵 정국 혼란만”

이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표가 18일 오후 부산 동구 민주당 부산시 당사에 방문해 민주당 부산 기초단체장들과 간담회를 하고 있다. 왼쪽은 박홍배 민주당 부산시당위원장.

부산 연합뉴스

세줄 요약 김건희 여사 구속만료 임박, 석방 가능성 부상

민주당, 조희대 대법원장 탄핵 논의 수위 상향

국민의힘, 지지층 결집용 정치공세라며 반발

2026-10-19 4면

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윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사의 구속기간 만료가 임박하면서 조희대 대법원장을 향한 더불어민주당의 탄핵 압박이 고조되고 있다. 대법원이 구속영장을 추가 발부하지 않아 오는 31일 김 여사가 석방되면 내란 척결을 앞세운 민주당은 타격이 불가피하다. 당내에선 김 여사가 석방되면 조 대법원장 탄핵을 안 하고 버티기가 어려울 것이란 전망도 나왔다.이용우 민주당 대변인은 18일 국회에서 기자들과 만나 “차고 넘치는 탄핵 사유로 국민적 심판은 이미 끝났다”며 “자진 사퇴를 기다리는 국민의 인내에도 한계가 있다”고 조 대법원장을 거세게 압박했다. 김민석 대표도 지난 16일 “(조 대법장 탄핵에 대해) 모든 방법과 어떤 경로를 올려놓고 논의하기 시작했다”며 조 대법원장 탄핵 논의를 공식화했다.조 대법원장에 대한 사퇴 압박에서 탄핵 논의로 수위가 한층 더 올라간 건 구속기간 만료를 앞둔 김 여사 사건과도 관련이 있는 것으로 보인다. 앞서 김건희특검팀(특별검사 민중기)은 지난 15일 대법원에 김 여사에 대한 직권 추가 구속영장 발부를 구하는 요청서를 제출했다.김 대표는 당시 엑스(X)에 “내보낼 작심이 아니면 구속을 연장해야 한다”고 썼다. 이를 두고 민주당의 한 관계자는 “지난해 윤 전 대통령이 구속취소로 석방된 것처럼 앞으로 어떻게 될지 알 수가 없다”면서 “당대표도 그런 우려를 표현한 것 같다”고 했다.또 다른 민주당 의원은 통화에서 “실제 김 여사가 석방되면 탄핵을 안 하고 버티기 어려운 상황이 되지 않을까 싶다”며 “설령 역풍이 불고 손해를 보더라도 (탄핵을) 안 할 수 없는 상황으로 갈 것”이라고 내다봤다. 당장 지지층의 불만이 폭발할 수밖에 없어 민주당 입장에선 지지층 결집을 위해서라도 조 대법원장을 타깃 삼을 수밖에 없다는 것이다. 이와 함께 오는 28일 보고회를 예고한 조작기소 특검 관련해서도 속도를 낼 것으로 보인다.조국 조국혁신당 혁신정책연구원장은 이날 페이스북에 “김건희의 이른바 ‘3대 의혹’ 사건 구속기간은 이달 끝난다. 22일 심리기일 후 선고기일이 잡히지 않고, 추가 영장도 발부되지 않으면 ‘윤석열-김건희 공동정권’의 한 축인 김건희가 걸어 나온다”고 경고했다. 그러면서 “(김 대표는) 모호한 메시지 발신을 멈추고, 국회 본회의 탄핵안 표결 날짜까지 분명히 내놓길 바란다”며 민주당에 탄핵 동참을 촉구했다.국민의힘은 조 대법원장 탄핵 추진을 ‘지지층 결집용 카드’로 규정하고 김 대표를 압박했다. 정점식 원내대표는 기자간담회에서 “정치적 실익만 재면서, 탄핵정국의 혼란을 장기화시키는 것은 대단히 무책임한 처사”라며 “대법원장 탄핵 추진 여부에 대해 조속히 결론을 내릴 것을 촉구한다”고 했다. 이동훈 개혁신당 수석대변인은 “내년 6월이면 조 대법원장 임기가 끝나는데 헌법재판소 결정이 나올 때까지 직무를 묶어두면 사실상 임기를 끝낼 수 있다는 계산”이라고 지적했다.강윤혁·곽진웅·반영윤 기자