홍준표 “尹, 한동훈 하도 깐죽대서 ‘패 죽이고 싶다’고 하더라”

세줄 요약 홍준표, 한동훈 향해 강한 비판과 조롱 발언

윤석열 전 대통령의 과거 발언 일화 공개

보수 재건론·수사자료 의혹까지 함께 거론

이미지 확대 홍준표 전 대구시장, 한동훈 의원. 뉴시스, 뉴스1.

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홍준표 전 대구시장이 한동훈 무소속 의원을 향해 강도 높은 비판을 쏟아내며 윤석열 전 대통령이 과거 한 의원에 대해 “패 죽이고 싶었다”고 말했다는 일화를 공개했다.홍준표 전 시장은 17일 공개된 KBC 광주방송 ‘여의도 중진대담’에서 “한동훈이라는 친구는 좀 깐죽댄다”며 이같이 밝혔다.그는 “윤석열 대통령하고 있을 때도 윤통이 나하고 만나서 그러더라. ‘패 죽이고 싶었다’고. 하도 깐죽대니까”라고 말했다.홍준표 전 시장은 한동훈 의원이 문재인 정부 시절 검찰 수사에 관여하고 자신을 중용했던 윤 전 대통령에게 등을 돌렸다며 “자기가 저지른 그런 배신행위는 씻기 어려울 것”이라고 비판했다.한동훈 의원이 차기 대권주자 여론조사에서 높은 순위를 기록하는 데 대해서도 “윤석열하고 같이 있을 때 대한민국 제2인자였다”며 “그 잔영이 아직 남아 보수 진영에 투영되고 있는 것에 불과하다”고 평가절하했다.이어 “옛날 DJ처럼 20～30%가 되는 등수냐”며 “맹신자들 중에서 끌어모은 게 한 10% 된다는 뜻”이라고 주장했다.한동훈 의원 등을 중심으로 한 보수 재건론에도 부정적인 입장을 보였다.홍준표 전 시장은 “보수 괴멸의 주범들이 보수를 재건한다고 하는 게 코미디”라며 “거기에 따라가는 보수 진영 사람들도 레밍”이라고 비판했다. 레밍은 집단적으로 이동하는 설치류로, 정치권에서는 특정 인물을 무비판적으로 추종하는 행태를 비유할 때 사용된다.한동훈 의원의 검찰 수사 자료 유출 의혹과 관련해서는 “기소계획서 같은 자료를 어떤 경위로 입수했는지 조사해 보면 알 것”이라며 관련 의혹이 사실로 확인될 경우 처벌이 필요하다는 취지로 말했다.김유민 기자