이 대통령 “중수청, 실적과 성과로 존재 의의를 반드시 증명해야”

“김지용 중수청장 믿고 지켜보겠다”
이재명 대통령은 16일 “국가적 진통 끝에 출범한 중대범죄수사청이니만큼 일각의 불신과 우려를 불식하고 실적과 성과로 존재 의의와 필요성을 반드시 증명해주시기 바란다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 엑스(X)에 “중수청의 출발을 국민과 함께 축하하며 격려한다”며 이같이 글을 남겼다.
이 대통령은 “정부수립 이래 수십 년 만에 새롭게 출발하는 수사·기소 분리 제도와 특히 중수청에 대해 우려와 기대가 교차하고 있다”고 지적했다.
이어 “성실하게 살아가는 민초들의 삶을 파괴하는 힘 있는 자들의 부패범죄, 화이트칼라 범죄, 금융증권 범죄 등 중범죄에 대해 역사적 책임감과 굳센 용기를 가지고 피아 구별 없이 신속, 엄중하게 그리고 공평무사하게 수사해 주시기 바란다”고 했다.
성과로 존재 의의를 증명하라고 강조한 이 대통령은 “국민과 함께 김지용 중수청장님 이하 중수청 수사관 여러분을 믿고 지켜보겠다”고 밝혔다.
김진아 기자
세줄 요약
- 중수청 출범 축하와 함께 실적 증명 요구
- 부패·금융 범죄 신속·엄정 수사 당부
- 국민 신뢰 확보와 존재 의의 입증 강조
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지