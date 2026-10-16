장동혁 “조희대 대법원장 탄핵은 내란…李대통령 마지막날 될 것”

민주당, 조희대 대법원장 탄핵 공식화

張 “대법원장 인사권 정지시키려는 것”

“목표는 탄핵 아닌 대법원장 직무정지”

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

세줄 요약 민주당의 조희대 대법원장 탄핵 논의 공식화

장동혁, 재판 재개 차단 위한 직무정지 주장

이재명 대통령 재판 연계한 강한 공세

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장동혁 국민의힘 대표는 16일 더불어민주당 지도부의 조희대 대법원장 탄핵 논의 공식화에 “대통령 재판 재개 막겠다고 대법원장 탄핵하는 것이 내란”이라고 했다.장 대표는 이날 페이스북에서 김민석 민주당 대표가 조 대법원장 탄핵 논의를 시작했다고 밝힌 것에 대해 “이미 충분히 예상했던 일”이라고 했다. 이어 “내년 2월 법원의 정기 인사가 예정되어 있어 그 전에 조희대 대법원장의 직무를 정지시켜 인사권 행사를 막으려는 것”이라고 했다.장 대표는 “그 이유는 뻔하다. 재판부가 바뀌면 이재명 대통령 재판이 재개되기 때문에 무슨 수를 써서라도 재판 재개를 막으려는 것”이라며 “민주당의 목표는 ‘탄핵’이 아니다. 탄핵 사유가 터무니없다는 것은 본인들이 더 잘 안다”고 했다. 그는 “결국 목표는 대법원장 ‘직무정지’”라며 “말 잘 듣는 헌법재판소와 짜고 대법원장 임기 종료까지 뭉개면 목표 달성”이라고 주장했다.그는 “한번 밀어붙여 보라. 그날 이 대통령의 마지막 날이 될 것이다”라며 “탄핵 찬성표가 감옥행 티켓이 될 것이다”라고 강조했다.김 대표는 이날 민주당 유튜브 방송 ‘민티07’에 출연해 “(조 대법원장 탄핵에 대한) 광범위한 요구가 나오고 있어 모든 방법과 어떤 경로를 올려놓고 논의하기 시작했다고 보면 된다”고 말했다.박효준 기자