정치 인사하는 오세훈 시장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/10/15/20261015500108 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-10-15 13:07 입력 2026-10-15 13:07 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 오세훈 서울시장이 15일 서울시청에서 열린 국회 행정안전위원회 서울특별시 국정감사에서 업무보고를 마친 뒤 인사하고 있다. 2026.10.15 도준석 전문기자 유기훈 서울시의원, 서울아레나 개장 주민설명회 참석… “교통·안전과 지역경제 활성화 함께 살펴야” 서울시의회 바로가기 오세훈 서울시장이 15일 서울시청에서 열린 국회 행정안전위원회 서울특별시 국정감사에서 업무보고를 마친 뒤 인사하고 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지