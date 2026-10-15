김민석, 강훈식 서울시장 출마설에 “가능성 열려 있다”

“강훈식, 전천후형 차세대 리더”

“임광현은 소리 없이 강한 카드”

“신천지 의혹, 한다면 다 한다”

이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표가 지난 8월 국회를 찾은 강훈식 대통령비서실장을 접견하며 인사말을 하고 있다. 뉴스1

세줄 요약 강훈식 서울시장 출마 가능성 언급

전천후형 차세대 리더 평가

임광현 비서실장 국정 안정 기대

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김민석 더불어민주당 대표가 강훈식 전 대통령비서실장의 서울시장 출마설에 관련해 “무엇이든 할 수 있는 가능성과 미래가 열려 있다”고 15일 밝혔다.김 대표는 이날 민주당 공식 유튜브 ‘민티07’에 출연해 강 전 실장의 서울시장 출마 가능성을 언급하는 사회자의 질문에 “전국적 인물이고, 역량이 검증됐으며, 당 안팎의 신뢰가 있다”며 “대통령 입장에서는 믿고 무엇이든 맡길 수 있는 전천후형 차세대 리더”라고 답했다. 또한 “조금 쉬고, 숙성과 학습의 시간을 가지고 싶어 할 텐데 얼마나 허용될지 잘 모르겠다”며 “지금은 우리 정부에 기여할 수 있는 역량과 경험을 갖추고 있는 분들이 모든 분야에서 다 일을 해야 할 때”라고 강조했다.김 대표는 임광현 신임 대통령비서실장에 대해서도 “대통령에게 상당히 도움이 되고 지금 상황에서 당·정·청과 국정 안정에 바로 쓰일 수 있는 인물이 선정됐다”고 평가했다. 그러면서 “소리 없이 강한 카드이고, 결과도 굉장히 좋을 것으로 예상된다”며 “대통령을 포함한 정부 핵심 인물들과 다 관계가 좋고 정부 출범 이후 국무회의에 계속 참여했다는 것이 갖는 안정감이 있다”고 덧붙였다.김 대표는 최근 논란이 된 신천지 교인의 민주당 집단 당원 가입 의혹에 대해서는 “당헌·당규를 지키면서 할 것은 다 해 가고 있다”며 “어떤 경우가 시간이 걸리든, 조금 과정이 복잡하건 절차를 다 지키면서 한다”고 했다. ‘신천지 건에 대해 강하게 나가도 된다’는 취지의 시청자 댓글을 직접 소개하면서 “제가 뭐 한다고 하면 다 한다”고 강조하기도 했다.김 대표는 전날 국회의원회관에서 비공개 최고위원회의를 열어 신천지 집단 당원 가입 의혹에 대한 후속 조치를 논의했지만 아직 결론을 내지 못했다.김서호 기자