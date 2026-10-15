국민의힘 ‘용인갑’ 갈등 폭발…“전면 재선거”, “당 흔들기” 격돌

경선 탈락 양향자 최고위에서 작심 발언

양향자 “‘올공’ 원칙 부합하나, 경선 혁신해야”

정희용 “각서까지 써놓고, 당 시스템 무력화”

장동혁도 비공개 회의에서 양향자에게 고성

이미지 확대 정희용 국민의힘 사무총장이 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 양향자 최고위원 발언에 항의하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 장동혁(오른쪽) 국민의힘 대표와 정점식 원내대표가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 양향자 최고위원의 발언을 듣고 있다. 뉴시스

세줄 요약 용인갑 재투표 앞두고 양향자 전면 재선거 요구

ARS 오류·무자격 투표 의혹 제기와 전수조사 주장

지도부, 승복 번복이라며 당 흔들기 강력 반발

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민의힘에서 경기 용인갑 조직위원장 재투표를 실시할 예정인 가운데, 양향자 최고위원이 15일 재경선 불참을 선언하며 전체 조직위원장 선거 전수조사 및 전면 재선거를 주장했다. 이에 대해 조직강화특별위원장인 정희용 사무총장 등이 반발하며 최고위원회의에서 갈등이 터져 나왔다.양 최고위원은 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이해 충돌 소지를 없애기 위해 이번 재경선에 불참하겠다”며 “대신 경선 부실 사태를 해결하고 경선 시스템을 혁신하는 데 집중하겠다”고 밝혔다.그는 한 청년의 말이라며 이번 사태를 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 연관 지었다. 그러면서 “올림픽 공원의 원칙을 이 사태에 대입하면 이번에 실시된 모든 경선 전 과정을 철저하고 투명하게 밝히고 경선 모두를 처음부터 다시 해야 맞다”고 했다.그는 이번 자동응답시스템(ARS) 조사를 맡은 업체 조사를 촉구했다. 또한 “당원들의 무자격자 투표 의혹과 이중 당적자 포함 등 용인갑을 제외한 다른 지역에서도 제보가 계속 오고 있다”며 ‘당원 주권 침해 신고센터’를 만들었다고 밝혔다.이에 대해 정 사무총장이 “(지방선거 당시) 경기지사 후보 경선에서 본인이 됐을 때는 아무 말도 안 하더니, 본인이 안 되고 조강특위에서 재투표를 권했음에도 직접 열자고 하지 않았냐”며 목소리를 높였다.정 사무총장은 “승복까지 해놓고 이의 제기하지 않겠다고 각서까지 써놓고는, 없는 사실을 가지고 1차 경선에도 문제가 있다고 주장하면서 당의 시스템을 무력화시키는 발언을 하는 게 최고위원이 맞냐”고 했다. 그러자 양 최고위원은 “바로잡으면 된다”고 응수했다.임이자 정책위의장은 “장동혁 대표가 참정권 회복에 대해 강하게 주장해왔다”며 “어느 정당이든 선거를 하다 보면 통신사 시스템 오류가 발생할 수 있는데, 마치 지도부가 여러 가지 오류를 범해서 강행한 것이 아니냐는 오해는 불식시킬 필요가 있다”고 했다.이날 장 대표도 회의가 비공개로 전환되자 양 최고위원을 향해 “이 사람 저 사람 전화 돌려서 ‘이의 제기해달라’고 하고, 모든 경선이 문제가 있었던 것처럼 하고 정치하는 목적이 뭔가”라고 소리쳤다. 그러면서 “누구를 위해 용인갑에서 부정선거를 하냐”며 반문했다.국민의힘은 지난 8일 용인갑 조직위원장 결선투표를 ARS 방식으로 진행했지만, 특정 통신사의 시스템이 일부 ARS 전화를 스팸으로 인식하면서 예정된 4차례의 전화 중 일부가 발신되지 않았다. 이에 따라 44명의 당원이 투표에 참여하지 못한 것으로 확인됐다. 양 최고위원은 윤재복 전 경기도당 부위원장에게 패했다.양 최고위원과 윤 전 부위원장은 선거 종료에 동의하고 결과에 승복하기로 합의했다. 그러나 국민의힘 조강특위는 경선 결선투표 재실시를 결정했다. 재투표는 오는 18일 예정돼 있었다.박효준 기자