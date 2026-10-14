김지용, ‘친윤 검사’ 질문에 “개념 잘 모르겠다…근무·개인연 없다”

“윤석열 전 대통령과 안 가깝다”

“밀정, 개인적으로 모욕적 표현”

성추행·독직폭행 사건 적극 해명

이미지 확대 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 행안위원 질의에 답하고 있다. 2026.10.14 안주영 전문기자

이미지 확대 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 행안위원 질의에 답하고 있다. 2026.10.14 안주영 전문기자

세줄 요약 친윤 검사 질문에 개념 모른다며 선 긋기

윤석열 전 대통령과 근무·개인연 없다고 해명

광주고검 발령은 좌천 아닌 평가 문제라 답변

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김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자는 14일 친윤(친윤석열) 검사에 대해 “개념을 잘 모르겠다”며 “(윤석열 전 대통령과) 근무연이나 개인적 연이 없다”고 말했다.김 후보자는 이날 국회 인사청문회에서 이상식 더불어민주당 의원이 ‘김 후보자는 정말 친윤 검사냐’고 묻자 “(윤 전 대통령과) 안 가깝다”며 이같이 말했다.김 후보자는 윤석열 정부 첫 검찰 인사에서 광주고검 차장검사로 발령받은 데 대해 “좌천이라고 말씀드리기는 평가의 문제”라면서 “네 번째 검사장 임지에서 사실상 초임 검사장 임지로 간 건 맞다”고 답했다.김 후보자는 박은정 조국혁신당 의원, 추미애 경기지사, 김용민 민주당 의원, 임은정 광주지방중수청장 등이 자신을 ‘밀정’이라고 발언하는 데 대해 주호영 국민의힘 의원이 묻자 “개인적으로 모욕적 표현이라고 생각합니다만 중수청장의 중요성에 비춰서 말씀하신 것으로 생각하고 있다”고 답했다.김 후보자는 대표적인 정치 검찰을 묻는 박덕흠 국민의힘 의원의 질의에는 “윤석열 전 검찰총장이 안 좋은 영향을 끼치는 데는 제일 첫 번째일 것 같다”고 답했다. 한동훈 무소속 의원에 대해서도 “부정하기는 어려울 것 같다”고 했다.김 후보자는 안태근 전 검사장의 서지현 검사 성추행 의혹과 정진웅 검사 독직폭행 사건 처리와 관련한 억울함도 호소했다.김 후보자는 임호선 민주당 의원의 안 전 검사장 감찰 관련 질문에 “그 피해자분은 대검찰청이든 감찰 쪽에 어떠한 의견을 표명한 적이 없다”며 “대검 감찰부는 피해자가 누군지 몰랐다”고 해명했다.김 후보자는 “그때 독직폭행죄가 성립하지 않는다는 보고서를 수사 검사와 제가 같이 작성했다”며 “후보자의 말밖에 없는 것 아니냐고 말씀하시는 데 이 자리는 전 국민이 보고 있는 자리다. 당시 수사회의에 참여했던 분들도 다 생존해서 실존하고 지금 청문회를 보고 있을 것”이라고 강조했다.강윤혁 기자