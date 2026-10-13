李대통령 “국제사회 제재 지키며 북극항로 개척…해수부 기능 강화”

李, 북극항로 시범운항 환영식 격려사

“북극항로 가능성, 실제운송으로 확인

위기 때 기댈 수 있는 또 하나의 선택지

운항경험 축적, 안전·환경 기술 투자”

이미지 확대 이재명 대통령이 13일 부산에서 열린 북극항로 시범운항 환영식에서 격려사를 하고 있다. 2026.10.13 부산 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 13일 부산에서 열린 북극항로 시범운항 환영식에서 팬스타 아크로호 서명원 선장에게 꽃목걸이를 전달한 후 가족과 기념촬영을 하고 있다. 2026.10.13 부산 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 13일 부산에서 열린 북극항로 시범운항 환영식에서 국기에 경례하고 있다. 2026.10.13 부산 연합뉴스

이미지 확대 한국 컨테이너선 최초로 북극항로 시범 운항에 나선 팬스타 아크로호가 11일 항해를 마치고 부산항에 입항해 있다. 부산 연합뉴스

세줄 요약 북극항로 시범운항 성과 확인 및 환영

국제제재 준수·운항 경험·기술투자 제시

해수부 강화와 부산 해양수도권 육성 강조

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이재명 대통령은 13일 북극항로 왕복 시범운항을 마치고 귀항한 팬스타 아크로호 선원들과 만나 “이번 항해는 북극항로의 가능성을 실제 화물 운송으로 확인한 뜻깊은 도전이었다”고 평가했다.이 대통령은 이날 부산에서 열린 ‘북극항로 시범운항 환영식’ 격려사에서 “떠다니는 얼음과 시시각각 바뀌는 북극 바다를 살피며 수많은 판단을 내려야 하는 중압감 속에서도 조타실에서는 길을 찾고, 기관실에서는 배의 심장을 지키며 소임을 완수해 주신 여러분을 국민들과 함께 진심으로 환영한다”며 이같이 밝혔다.이어 “차가운 북극 바다에 도전하는 가족이 자랑스러우면서도 항해 소식 하나하나에 마음 졸이셨을 가족 여러분도 계신다”며 “출항 준비부터 선박 검사와 운항 협의, 해상 보험과 선박 금융에 이르기까지 복잡한 과제를 하나씩 풀어 주신 분들께도 깊은 감사와 존경의 말씀을 드린다”고 했다.국내 컨테이너선으로는 사상 처음으로 북극항로 시범운항에 나섰던 팬스타 아크로호는 지난 11일 부산항으로 귀환했다. 지난 8월 22일 부산을 출항한 지 50일 만이다.이 대통령은 “부산에서 영국까지, 홍해를 거쳐 수에즈 운하를 지나는 기존 항로는 한 달 가까이 걸리는 길인데 이번에는 북극해를 통해 단 20일 만에 도착했다. 첫 길이었다”며 “컨테이너 700개 분량에 이르는 화학제품, 자동차, 화장품 등 수출 화물을 유럽 시장으로 실어 나르며, 우리 기업이 활용할 새로운 경로가 드디어 개척된 것”이라고 강조했다.또한 “여름철 북극해에서 쇄빙선의 도움 없이 선박을 운항하며 유빙에 대응하는 경험도 쌓았다”며 “빠른 배송이 필요한 화물 수요를 더 찾아내는 일, 유럽에 짐을 내린 뒤 돌아오는 배에도 화물을 싣는 일 등 앞으로 우리 모두가 함께 풀어야 할 과제도 찾아냈다”고 설명했다.이 대통령은 “항로를 개척한다는 것은 지도 위에 선 하나를 긋는 일이 아니다”라며 “선박이 오갈 조건을 현장에서 확인하고, 물건을 맡길 화주의 신뢰를 얻고, 선원이 의지할 수 있는 데이터와 경험을 쌓아 가는 길”이라고 짚었다.특히 “이번 중동 해역의 긴장을 통해 우리의 기존 바닷길이 막히면 대한민국 경제가 얼마나 심각하게 흔들릴 수 있는지 지금 현재 체험하고 있다”며 “새롭게 열어내게 될 북극항로는 위기 때 기댈 수 있는 또 하나의 바닷길, 또 하나의 선택지, 또 하나의 생명길이 될 수 있다”고 역설했다.이 대통령은 “당장의 경제성을 걱정하는 목소리도 있는 걸 안다”면서도 “하지만 운항 경험이 쌓이고 화물이 모이면 비용을 줄이고 서비스의 신뢰를 얼마든지 높일 수 있다”고 밝혔다. 이어 “필요해진 뒤에야 준비한다면 그때는 이미 늦다”며 “섣부른 낙관은 경계하며, 긴 안목으로 준비하되 세 가지 방향으로 북극항로 시대를 대비해 나가겠다”고 공언했다.세 가지 방향으로는 ▲국제사회 제재 원칙 준수 ▲꾸준한 운항 경험 축적 ▲안전·환경 기술 투자를 제시했다.이 대통령은 “국제사회의 신뢰 속에서 북극항로를 열어가겠다”며 “국제규범과 국제사회의 제재 원칙을 철저히 지킬 것”이라고 강조했다. 또한 “꾸준히 운항 경험을 쌓아 지속 가능한 해상 운송의 토대를 다져 가겠다”며 “운항 비용과 안전성, 운항의 정시성, 선원의 경험까지 대한민국의 운항 역량을 착실하게 높여 가겠다”고 했다.기술 투자와 관련해서는 “북극 바다와 생태계를 보호하고, 그 바다에 기대어 사는 이들의 삶도 존중할 것”이라며 “북극 연구 투자를 확대하여 친환경 선박 기술과 저탄소 연료 전환, 해빙 예측과 항해 지원, 극지 전문 인력 양성까지 이어가겠다. 더 안전하게 운항하고, 환경 부담을 더 줄이는 기술이 우리 조선 해운 산업의 새로운 경쟁력이 될 것”이라고 했다.아울러 이 대통령은 부산시민을 향해 “새로운 바닷길이 열리는 만큼, 북극항로 시대를 대비하는 부산과 동남권의 미래도 함께 열어가야 한다“며 ”부산의 항만, 물류와 해양 금융, 울산의 조선과 친환경 에너지, 경남의 조선 기자재와 첨단 제조를 연결하겠다“고 밝혔다.이어 “마침 어제, 국내 최대 해운기업 HMM의 부산 시대가 본격적으로 시작됐다”며 “뜻깊고 담대한 결단을 내려주신 HMM 노사와 임직원 여러분께 다시 한번 감사드린다”고 전했다. HMM은 지난 5월 본사 등기 이전을 마치고 전날 부산에서 본사 업무를 개시했다.이 대통령은 “이제 ‘남부 해양수도권’ 육성을 힘 있게 이끌 수 있도록 해양수산부의 기능을 더 강화하겠다”며 “북극항로와 해양수도권 조성을 담당하는 부처로서 새로운 책임에 상응하는 권한과 정책 조정 능력을 갖추고, 현장의 문제를 신속하게 해결할 역량을 높이도록 하겠다”고 말했다. 또한 “동남권투자공사도 약속한 대로 시행할 것”이라고 했다.강동용 기자