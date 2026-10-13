중앙행정기관 세종 이전 계획 발표하는 윤호중 장관

이미지 확대 윤호중 행정안전부 장관이 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 2차 중앙행정기관 이전 계획을 발표하고 있다. 정부는 2027년부터 법무부, 외교부, 국방부 등 수도권 소재 중앙행정기관 44곳을 2031년까지 단계적으로 세종으로 이전할 계획이다. 2026.10.13 이지훈 기자

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윤호중 행정안전부 장관이 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 2차 중앙행정기관 이전 계획을 발표하고 있다. 정부는 2027년부터 법무부, 외교부, 국방부 등 수도권 소재 중앙행정기관 44곳을 2031년까지 단계적으로 세종으로 이전할 계획이다.이지훈 기자