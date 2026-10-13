정치 중앙행정기관 세종 이전 계획 발표하는 윤호중 장관 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/10/13/20261013500162 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-10-13 14:29 입력 2026-10-13 14:29 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 윤호중 행정안전부 장관이 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 2차 중앙행정기관 이전 계획을 발표하고 있다. 정부는 2027년부터 법무부, 외교부, 국방부 등 수도권 소재 중앙행정기관 44곳을 2031년까지 단계적으로 세종으로 이전할 계획이다. 2026.10.13 이지훈 기자 윤호중 행정안전부 장관이 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 2차 중앙행정기관 이전 계획을 발표하고 있다. 정부는 2027년부터 법무부, 외교부, 국방부 등 수도권 소재 중앙행정기관 44곳을 2031년까지 단계적으로 세종으로 이전할 계획이다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지