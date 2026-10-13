메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

의원 질의 듣는 추미애 경기지사

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-10-13 13:23
입력 2026-10-13 13:23
이미지 확대
추미애 경기지사가 13일 경기 수원시 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사에서 의원 질의를 들으며 안경을 고쳐 쓰고 있다. 2026.10.13 이지훈 기자
추미애 경기지사가 13일 경기 수원시 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사에서 의원 질의를 들으며 안경을 고쳐 쓰고 있다. 2026.10.13 이지훈 기자


추미애 경기지사가 13일 경기 수원시 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사에서 의원 질의를 들으며 안경을 고쳐 쓰고 있다.

이지훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기