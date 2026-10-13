정치 의원 질의 듣는 추미애 경기지사 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/10/13/20261013500126 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-10-13 13:23 입력 2026-10-13 13:23 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 추미애 경기지사가 13일 경기 수원시 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사에서 의원 질의를 들으며 안경을 고쳐 쓰고 있다. 2026.10.13 이지훈 기자 추미애 경기지사가 13일 경기 수원시 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사에서 의원 질의를 들으며 안경을 고쳐 쓰고 있다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지