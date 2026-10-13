민주당 “신천지 당원 가입 조사 일단락”…최고위 보고·후속 대응 논의

신천지 교인 당원 가입 정황 확인

이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표가 지난 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 한병도 원내대표. 안주영 전문기자

세줄 요약 신천지 교인 당원 가입 정황 확인

전당대회 개입설 조사 일단락 보고

공개 범위·후속 대응 최고위 논의

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더불어민주당이 8·17 전당대회 과정에서 제기된 이른바 ‘신천지 개입설’과 관련, 신천지 교인들이 실제 당원에 가입한 정황을 확인한 것으로 13일 알려졌다.민주당은 이날 공지를 통해 “(신천지 교인의 당원 가입)조사는 최근 일단락되어 최고위에 보고됐다. 내용 공개 수준과 후속 대응은 논의 중”이라고 밝혔다.이와 관련해 당 지도부는 최근 신천지 교인들이 집단으로 가입한 정황을 보고받은 것으로 전해졌다.김민석 대표는 전당대회 직후 당원 정비 태스크포스(TF)를 구성하고 박선원 최고위원에게 이중 당적과 유령 당원, 비자발적 입당 등을 정리하도록 지시했다.김 대표는 지난 7일 조사 경과에 대해 “박 최고위원이 맡아서 조사했고, 그것이 일단락돼 어떤 식으로 공개할지 검토하는 것으로 안다”고 밝힌 바 있다.반영윤 기자