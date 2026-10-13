북악산 청운동 탐방로 17일 개방…경호처 “북악산을 온전히 국민께”

북악산 마지막 미개방 탐방로 개방

“국민일상 존중하는 경호기관으로”

이미지 확대 북악산 탐방로. 대통령경호처 제공

세줄 요약 청운동 방면 마지막 미개방 구간 1.32㎞ 개방

59년 제한 구간 전면 개방, 24시간 운영

순찰·CCTV 등 안전 관리 체계 강화

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북악산의 마지막 미개방 구간인 남서 측 구간(청운동 방면)의 1.32㎞ 길이의 탐방로가 오는 17일부터 개방된다.대통령경호처는 13일 보도자료를 내고 “약 59년 동안 일반인 출입이 제한되었던 북악산의 마지막 미개방 구간을 오는 17일 오전 9시를 기해 전면 개방한다”고 밝혔다.경호처는 남서 측 구간도 기존의 탐방로와 동일하게 24시간 개방할 예정이다. 또한 탐방안내소 안전 순찰과 폐쇄회로(CC)TV 운영 등 안전 관리 및 경호·경비 체계를 구축해 등산객들의 안전한 산행을 지원한다.경호처는 지난해 7월부터 관계 기관과 탐방로 신설 및 정비, 경호 안전 조치 등 관련 협력을 진행했다. 국가유산청은 명승 북악산의 가치를 국민이 체감할 수 있는 탐방 환경 조성을, 종로구는 탐방로 설치 사업을 각각 맡았다.북악산은 앞서 2020년 북측 일대 탐방로(2.2㎞)가, 2022년에는 남동측 일대 탐방로 (3.0㎞)가 개방된 바 있다.황인권 경호처장은 “이번 3단계 미개방 구간 개방을 통해 북악산을 온전히 국민께 돌려드릴 수 있게 되었다”며 “앞으로도 ‘열린 경호, 낮은 경호’ 원칙을 현장에서 적극 실천해 국민의 일상과 공간을 존중하고, 함께 호흡하는 경호 기관으로 거듭나겠다”고 말했다.강동용 기자