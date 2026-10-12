핵심 지지층 진보·40대 지지율 급락… 與 ‘김민석 리더십’ 시험대

35.5%… 李정부 출범 이후 최저치

진보층 14%P·40대 17%P 떨어져

내부 갈등에 당 변화 시도 빛바래

이미지 확대 더불어민주당 김민석 대표가 12일 국회에서 열린 최고위원회의 도중 생각에 잠겨 있다. 2026.10.12.

연합뉴스

세줄 요약 민주당 지지율, 출범 후 최저 수준으로 하락

진보층·40대 급락, 핵심 지지층 이탈 확인

검찰개혁 갈등 속 김민석 리더십 시험대

2026-10-13 8면

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더불어민주당의 지지율이 이재명 정부 출범 이후 최저 수준으로 하락하면서 김민석 대표의 리더십이 시험대에 오르게 됐다. 취임 후 여러 변화를 시도했지만 검찰개혁을 놓고 내부 갈등이 계속되면서 ‘민심 이반’ 현상이 가속화한 것으로 풀이된다. 전통 지지층에서도 실망감이 감지된 가운데 취임 두 달을 앞둔 김 대표가 돌파구를 마련할 수 있을지 주목된다.리얼미터가 12일 공개한 정당 지지도 조사(7~8일 무선 ARS, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조)를 보면 민주당 지지율은 직전 조사 대비 7.0%포인트 하락한 35.5%를 기록했다. 무선전화 면접 조사(한국갤럽, 10월 2주 차)에 이어 ARS 조사에서도 이재명 정부 출범 이후 민주당 지지율이 최저치를 찍은 것이다. 반면 국민의힘(41.3%)은 ﻿2.9%포인트 오르면서 지지율이 오차 범위 내에서 역전됐다.특히 민주당 핵심 지지층으로 분류되는 진보층(59.5%)과 40대(36.7%)에서도 지지율이 각각 14%포인트, 17%포인트 하락한 것으로 나타났다. 수도권 전월세 불안, 농지 전수조사 등 악재가 쌓인 상황에서 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 인선 과정을 두고 당내 갈등이 불거지자 이에 실망한 지지자들이 일부 이탈한 것으로 분석된다.지난 8월 김 대표 취임 후 당의 구조를 바꾸는 데 집중하면서 당정 관계에도 신경을 썼지만 지지율 하락세가 이어지자 지도부 내에서도 심각하게 바라보는 분위기다. 지지율이 이 상태로 이어지면 내후년 총선도 장담할 수 없다는 위기감도 흘러나왔다.문제는 민주당이 지지율 반등을 끌어낼 만한 소재가 마땅치 않다는 점이다. 민주당 핵심 관계자는 “정말 뾰족한 수가 없다”면서 “위험 요인을 하나씩 제거해야 하는데 쉽지는 않을 것”이라고 말했다.전당대회 당시 김 대표가 제시한 ‘지지율 상승 목표’(취임 100일 내 10%포인트 상승)가 오히려 부담으로 돌아오고 있다는 지적도 있다. 한 재선 의원은 “결국은 리더십 문제 아닌가 싶다”며 “메시지만 많지, 정작 당내에서 서로 마음을 터놓고 얘기를 못 하는 것 같다”고 했다. 곽상언 의원은 BBS 라디오에서 “(민주당의) 문제를 알고 해결책을 제시하고 해결책이 통하면 좋겠다”고 했다.다만 14일 김 후보자 인사청문회가 마무리되면 당내 갈등이 일정 부분 해소될 수 있을 것이란 기대감도 있다. 민주당 관계자는 “대통령 인사권 행사를 둘러싸고 당내에서 다른 목소리가 나오는 게 지지율에 긍정적 영향은 아닐 것”이라며 “김 후보자 청문회를 마치고 임명이 된다면 이 문제도 일단락되지 않을까 싶다”고 했다.김헌주·한지은 기자