주진우 “李, 대구 붕괴 사고 때 황제 골프” 청와대 “비공개 일정 정치공방 활용 유감”

靑, 소문 무성 ‘대통령 골프’ 첫 인정

朱, 특별감찰관 1호 사건 수사 촉구

이미지 확대 김성완 대변인이 7일 청와대 기자회견장에서 누리호 5차 발사 성공 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.10.7 연합뉴스

세줄 요약 청와대, 이재명 대통령 골프 일정 공개

대구 상가 붕괴 사고 대응 지시 설명

주진우 의원, 황제 골프 의혹 제기

2026-10-12 5면

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청와대는 11일 이재명 대통령이 전날 가족과 함께 골프를 친 것과 관련해 정치적 공방으로 활용되고 있다며 유감의 뜻을 밝혔다.청와대 대변인실은 이날 공지를 내고 “이 대통령은 10일 가족과 함께 태릉 골프장을 찾았다”고 밝혔다.전날 대구 상가 천장 붕괴 사고가 발생한 것에 대해선 “대통령은 현장에서 보고받았다”고 했다. 이어 “이후 김종철 경찰청장 직무대행과 직접 통화해 인명 피해 상황과 사망자 여부, 부상 정도 등에 대해 자세히 보고받은 후 인명 구조에 총력을 다할 것과 신속하고 안전한 사고 수습에 만전을 기하도록 관계기관에 지시했다”고 덧붙였다.청와대가 그동안 소문으로 돌았던 이 대통령의 골프 일정을 인정한 것은 이번이 처음이다. 청와대는 “대통령의 비공개 일정 및 사적인 휴일 일정은 확인하지 않는 것이 원칙이나 이례적으로 공개하는 것은 비공개 휴일 일정에 대한 불필요한 논쟁을 방지하기 위함”이라고 설명했다. 그러면서 “청와대는 대통령의 사적인 비공개 일정을 정치적 공방에 활용하는 것에 유감을 표한다”고 했다.청와대는 주진우 국민의힘 의원이 관련 기자회견을 열 것으로 알려지자 이례적으로 선제 대응했다. 청와대는 이 대통령이 오는 12월 미국 마이애미에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의를 계기로 도널드 트럼프 미국 대통령과 골프 라운딩을 할 가능성이 있어 10일 태릉 라운딩이 업무 연장선으로 볼 수 있는데 이를 정치적으로 이용하고 있다며 불쾌해했다.주 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 관련 내용을 제보받았다며 “이 대통령은 지난 10일 분·초 단위로 붕괴 사고에 어떻게 대응했는지 밝혀야 한다”고 주장했다. 그는 “특별감찰관은 1호 사건으로 이재명 가족의 황제 골프 의혹을 즉각 조사하기 바란다”고 했다.김진아·박효준 기자