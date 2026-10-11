SNS 소통 정치 강조한 李대통령 “품격 없다 비난해도 계속할 것”

“댓글로 소통하다 조롱당한 노무현 대통령 떠올라”

이미지 확대 시민들과 대화하는 이재명 대통령 [서울=뉴시스] 조성봉 기자= 이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일 서울 서대문구 영천시장을 찾아 시민들과 대화하고 있다.(사진=청와대 제공) 2026.10.02. photo@newsis.com





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세줄 요약 SNS 비판에 소통 지속 의지 표명

전통시장·뒷골목 현장 방문 강조

정치의 낮은 곳 지향 원칙 재확인

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이재명 대통령은 10일 “품격 없다, 권위 없다 비난하겠지만 경호를 최소화한 뒷골목 삶의 현장 방문도, SNS 소통도, 그분들의 언어로 교감하는 일도 계속할 것”이라며 일각의 빈번한 SNS(소셜미디어) 게시에 대한 비판에 직접 반박했다.이 대통령은 엑스(X)에 “대통령은 국민의 제1공복이기 때문”이라며 이처럼 말했다.이 대통령은 노무현 전 대통령을 언급하며 대국민 소통 정치의 필요성을 강조했다. 이 대통령은 “댓글로 국민과 소통하시다가 품격 없다고 비난받고 조롱당하시던 노무현 대통령님이 떠오른다”며 “경호의 사전답사에 국민들 불편하실까 봐 시장 방문조차 자제하셨다는 말도 전해진다”고 했다.이어 “정치와 권력은 낮은 곳으로 향해야 한다”며 “지위 높은 유력자들보다는 힘없고 못 가진 장삼이사들이 더 귀하고, 그들에게 더 많은 관심과 지원이 필요하다”고 덧붙였다.이 대통령은 “더 나은 세상을 만들어 더 많은 사람들이 더 행복한 삶을 살게 하는 것이 목표가 아니라면 굳이 힘든 정치를 계속할 이유가 없다”고 밝혔다. 그러면서 국민과 함께하겠다는 대선 출마 당시의 결의를 잊은 적이 없다고 강조했다.이 대통령은 앞으로도 전통시장을 직접 찾아 시민들을 만나고 SNS로 각종 분야에서 의견과 정책을 밝히는 소통을 계속하겠다는 의지를 보였다. 이 대통령은 “힘없고 덜 가지고 소외되었지만 누구보다 열심히 살아가는 좁은 뒷골목의 부모·형제·자녀들과 소통하고 그분들의 숨결을 느끼며 국정의 막중한 책임감을 되새기는 순간들이 저에겐 그래서 귀하디귀하고 또 포기할 수 없는 시간”이라고 말했다.김진아 기자