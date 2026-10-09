[포토] K-극초음속 미사일, 최초 시험발사

1 / 7 이미지 확대 지난 8일 이재명 대통령이 참관한 국방과학연구소의 극초음속 활공비행체(HGV) 최초 시험발사 모습. 2026.10.9 청와대 제공

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지난 8일 국방과학연구소 안흥시험장에서 이재명 대통령이 참관한 가운데 극초음속 활공비행체(HGV)의 최초 시험발사가 진행되고 있다.이번 발사는 압도적인 첨단 전력 확보와 국방 기술력의 비약적인 발전을 입증하는 계기가 됐다.온라인뉴스부