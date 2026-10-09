[포토] 한성숙 국무총리, 한글날 경축식 축사

1 / 7 이미지 확대 한성숙 국무총리가 9일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 580돌 한글날 경축식에서 축사하고 있다. 2026.10.9 연합뉴스

이미지 확대 한성숙 국무총리가 9일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 580돌 한글날 경축식에서 축사하고 있다. 2026.10.9 연합뉴스

이미지 확대 한성숙 국무총리가 9일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 580돌 한글날 경축식에서 국기에 경례하고 있다. 2026.10.9 연합뉴스

이미지 확대 한성숙 국무총리가 9일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 580돌 한글날 경축식에 입장하며 더불어민주당 최민희 의원과 인사하고 있다. 2026.10.9 연합뉴스

이미지 확대 한성숙 국무총리가 9일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 580돌 한글날 경축식에서 만세삼창을 하고 있다. 2026.10.9 연합뉴스

이미지 확대 한성숙 국무총리가 9일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 580돌 한글날 경축식에서 만세삼창을 하고 있다. 2026.10.9 연합뉴스

이미지 확대 한성숙 국무총리가 9일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 580돌 한글날 경축식에서 만세삼창을 하고 있다. 2026.10.9 연합뉴스

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한성숙 국무총리가 9일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제580돌 한글날 경축식에 참석해 축사를 하고 있다.한 총리는 축사를 통해 한글의 우수성과 문화적 가치를 되새기며 세종대왕의 애민 정신을 이어가자는 메시지를 전했다.온라인뉴스부