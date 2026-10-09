정청래 美 비자 발급 불발 두고 여야 공방… “강력히 유감” vs “李 정부 거부한 것”

정청래, 전날 미주반에서 구주반으로

與 “민주화운동 이력이 걸림돌 안 돼”

野 “李정부 한미관계에 심각한 문제”

이미지 확대 정청래 더불어민주당 의원이 지난 10월 국회에서 열린 외교통일위원회의 외교부 등에 대한 국정감사에서 조현 외교부 장관에게 질의하고 있다. 뉴스1

세줄 요약 정청래 의원 미국 비자 지연, 방문지 유럽 변경

민주당, 국정감사 수행 방해라며 강한 유감 표명

국민의힘, 이재명 정부에 대한 거부로 해석 비판

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국회 외교통일위원회 소속 정청래 더불어민주당 의원이 미국 현장 국정감사를 위해 비자 발급을 신청했으나 거듭된 지연에 국정감사 방문지를 유럽으로 변경한 것을 두고 여야 의원들 간에 엇갈린 반응이 나왔다.신정훈 민주당 의원은 9일 페이스북에 “정청래 의원의 미국 비자 발급 보류에 강력한 유감을 표한다”며 “대한민국 국회의원이 미국을 방문하려는 이유는 사적인 여행이나 정치적 활동이 아니라, 대한민국 헌법과 법률에 따른 국정감사를 수행하기 위해서다. 더구나 정청래 의원은 대한민국 집권여당의 대표를 지낸 중진 정치인”이라고 강조했다.신 의원은 이어 “나도 군사독재 시절 미국문화원 점거농성 사건에 주도했다는 이유로 상당 기간 비자 발급에 어려움을 겪었다”며 “젊은 시절 군사독재에 저항했던 민주화운동의 이력이 미국 입국을 제한하는 이유가 돼야 했던 현실이 참으로 씁쓸했다. 오늘날에도 과거 민주화운동의 이력이 비자 발급의 걸림돌이 되고 있다면, 이는 결코 납득할 수 없는 일”이라고 덧붙였다.김민석 민주당 대표는 전날 정 대표의 미국 비자 발급 지연 소식이 전해지자 엑스(X)에 “망 높은 4선 중진인 직전 여당 대표의 비자 발급 지연에 대해 강한 유감을 표한다”며 “한미 외교 당국이 신속하고 적극적으로 문제해결에 나서주시길 희망한다. 당도 계속 챙기겠다”고 언급한 바 있다.반면 외통위 소속인 안철수 국민의힘 의원은 페이스북에 “정 전 대표의 미국 입국 불발은 동맹국 미국이 이재명 정부의 입국을 거부한 것”이라며 “과거 반미운동의 대가를 치르는 자업자득이라는 평가도 가능할 것이다. 그러나 개인의 과거와 국가의 외교는 별개인 만큼 여당 당대표를 지낸 지금도 입국이 거부된다면 이것은 개인의 일을 넘어 미국이 이재명 정부의 비자를 거부했다고 해도 과언이 아니다”라고 비판했다.정 의원과 함께 외통위 미주반 소속으로 미국을 방문할 예정이었던 한동훈 무소속 의원은 전날 “이종석 국정원장 사태, 국정원 화이트요원 사태에 이어 미국이 이재명 정부에 보내는 심각한 공개적 불신의 시그널로 볼 수 밖에 없다”며 “이재명 정부 한미관계에 심각한 문제가 있다는 것이다. 어떤 일이 벌어지고 있는지 국민께 솔직히 알려드려야 한다”고 지적했다.김서호 기자