李대통령 “글은 나라의 얼굴…광복 후 한글이 韓 성장 뒷받침”

“문화강국 위해 한글 사랑에 힘 모아달라”

이미지 확대 이재명 대통령이 8일 청와대에서 열린 압델 파타 알시시 이집트 대통령과의 공동언론발표에서 발언하고 있다. 2026.10.8 연합뉴스

세줄 요약 글은 나라의 얼굴, 말은 심장이라는 메시지

한글 반포 580돌과 가갸날 100년 의미 강조

광복 뒤 한글이 성장과 발전을 뒷받침

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이재명 대통령은 9일 한글날을 맞아 “글은 나라의 얼굴이고 말은 나라의 심장”이라며 “우리 말과 글의 힘이 곧 대한민국의 경쟁력”이라고 말했다.이 대통령은 이날 페이스북에 “오늘은 세종대왕께서 한글을 반포하신 지 580돌이 되는 한글날이자, 특히 일제강점기였던 1926년 우리 선조들이 말과 글을 지키고자 처음 ‘가갸날’을 만든 지 꼭 100년이 되는 뜻깊은 해”라고 적었다.이 대통령은 “100년 전 선조들은 우리 말과 글을 지키기 위해 온 힘을 다했다”며 “주시경 선생을 비롯한 많은 선각자들은 일제의 탄압에도 우리 말과 글을 연구하고, 기록하고, 가르쳤다. 나라를 빼앗겼어도 우리의 정신과 정체성마저 잃을 수는 없다는 의지였다”고 설명했다. 이어 “선조들이 지켜낸 한글을 우리는 이제 자유롭게 쓰고 있다”며 “광복 이후 한글은 대한민국의 성장과 발전을 뒷받침했다”고 강조했다.이 대통령은 “주시경 선생은 ‘말이 오르면 나라도 오르고, 말이 내리면 나라도 내린다’고 말씀하셨다. 이제 한글은 대한민국을 넘어 세계인이 배우고 사랑하는 글자가 됐다”며 “2007년 3개국 13곳에서 시작한 세종학당은 올해 89개국 273곳으로 확대됐다”고 전했다.그러면서 “100주년 한글날을 진심으로 경축한다. 지난 100년이 한글을 지켜내고 우리 삶 속에 뿌리내린 시간이었다면 앞으로의 100년은 한글의 가능성을 더 넓혀가는 시간이 될 것”이라며 “앞으로도 문화 강국 대한민국을 이어가도록 국민께서 한글 사랑에 힘을 모아주리라 믿는다”고 했다.강동용 기자