김여정 “의료지원은 연속 광대극…한국 외면·무시할 것”

세줄 요약 의료장비 지원 계획에 대한 김여정의 강한 반발

한국의 인도주의 행보를 광대극·선전용 연출로 규정

앞으로 한국을 외면하고 무시하겠다는 경고

이미지 확대 김여정 북한 노동당 총무부장.

조선중앙통신 연합뉴스 자료사진

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김여정 북한 노동당 부장이 한국의 의료장비 지원 계획에 대해 “광대극”이라며 재차 반발했다.김 부장은 9일 조선중앙통신을 통해 발표한 서면입장에서 “한국의 ‘지뢰폭발’ 자작극이나 ‘의료장비지원’ 광대극은 우리 국가에 대한 체질적인 대결악습이 부어낸 동전의 량면일뿐 그 진목적은 단 하나 조선민주주의인민공화국의 존위와 영상을 어떻게 하든 깎아내리려는 흉심”이라며 이같이 밝혔다.김 부장은 “이번에 그 누구에 대한 ‘인도주의지원’을 운운하던 한국의 량면성과 철면피성이 유감없이 진상되었다”며 “이번에 또다시 만들어낸 광대극은 ‘인도주의지원’을 내세워 국제사회에 저들의 ‘선의적인 태도와 노력’을 우리의 ‘거부적인 립장’과 비교시켜놓는 것을 줄거리로 한 어리석은 졸작이며 자작광대극의 련속편”이라고 비난했다.이어 “이렇게 ‘선의를 가지고 할 바는 다하는데 보다시피 긴장 격화는 서울의 책임이 아니다’는것을 가시적으로 보여주겠다는 속셈인 것”이라며 “적이 아니면 할 수 없고 짐승이 아니면 보여줄 수 없는 비정상적인 행동”이라고 지적했다.김 부장은 “제1부에서는 ‘피해자’의 허상을 만들어내더니 제2부에서는 급작스레 난데없는 ‘인도주의’를 떠들며 ‘천사’로 둔갑하는 줄거리의 련속광대극이 얼마만큼의 흥행을 거둘 수 있을지 우리는 이제 흥미롭게 지켜볼 것”이라며 “나는 국가수반의 위임에 의하여 그리고 조선인민의 총의에 따라 우리가 앞으로 더욱 분명히 한국의 인간쓰레기들을 외면하고 무시할 것이라는 것을 천명한다”고 말했다.앞서 김 부장은 8일 낮 담화를 통해 정부의 의료장비 대북 지원 계획과 관련해 “또 다른 광대극, 모독이고 변종된 정치적 도발”이라고 비판했다. 이어 재차 반발성 입장문을 발표하면서 한국에 대한 공세 수위를 높이는 것으로 분석된다.이주원 기자