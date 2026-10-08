정치 [포토] 손 흔드는 이명박 전 대통령 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/10/08/20261008800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-08 13:48 입력 2026-10-08 13:48 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 6 이미지 확대 이명박 전 대통령이 8일 서울 청계천에서 ‘청계천을 사랑하는 모임’(청사모) 구성원들과 청계천을 걸으며 손을 흔들고 있다. 2026.10.8 연합뉴스 이미지 확대 이명박 전 대통령이 8일 서울 청계천에서 ‘청계천을 사랑하는 모임’ 주최로 열린 청계천 걷기 행사에서 정운찬 동반성장연구소 이사장(전 국무총리)과 인사하고 있다. 2026.10.8 연합뉴스 이미지 확대 청계천 걷기 행사에 참석한 이명박 전 대통령이 8일 오전 서울 중구 청계광장에서 성동구 신답철교 구간을 걸어서 이동하고 있다. 2026.10.8 연합뉴스 이미지 확대 이명박 전 대통령이 8일 서울 청계천에서 서울시장 재임 당시 청계천 복원사업에 함께했던 서울시 공무원 모임인 ‘청계천을 사랑하는 모임’(청사모) 구성원들과 청계천 걷기 행사에 참가하고 있다. 2026.10.8 연합뉴스 이미지 확대 이명박 전 대통령이 8일 서울 중구 청계광장에서 열린 청계천 걷기 행사에 참석해 이동하며 인사하고 있다. 2026.10.8 연합뉴스 이미지 확대 이명박 전 대통령이 8일 서울 청계천에서 ‘청계천을 사랑하는 모임’(청사모) 구성원들과 청계천을 걸으며 손을 흔들고 있다. 2026.10.8 연합뉴스 서울시의회 주택공간위원회, 스마트라이프위크 현장방문… “미래도시 기술, 시민의 삶으로 연결” 서울시의회 바로가기 이명박 전 대통령이 8일 서울 청계천에서 ‘청계천을 사랑하는 모임’(청사모) 구성원들과 청계천을 걸으며 손을 흔들고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지