녹색대전환에 10년간 1000조 이상 투입… 새 성장동력 키운다

K-GX 전략 국민보고회

이미지 확대 이재명 대통령이 7일 서울의 한 회의장에서 열린 ‘한국형 녹색대전환(K-GX) 전략 국민보고회’에 참석해 최태원(앞줄 왼쪽) 대한상공회의소 회장의 안내를 받으며 이동하고 있다. 둘째줄 왼쪽부터 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관, 강훈식 대통령 비서실장, 하준경 청와대 정책실장.

연합뉴스

세줄 요약 10년간 1000조원 이상 투입 계획 발표

철강·석화 등 5대 다배출 업종 탈탄소 가속

전기차·배터리 등 10대 녹색산업 집중 육성

2026-10-08 6면

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정부가 기후 위기 대응을 위한 탈탄소 정책을 종합한 ‘한국형 녹색대전환(K-GX)’ 추진에 10년간 1000조원 이상 투입하기로 했다. 기업 투자 220조원까지 합치면 총 1220조원 규모의 재원을 투입해, 전기차·배터리·재생에너지 등 녹색산업을 새로운 성장동력으로 키운다는 구상이다.정부는 7일 이재명 대통령 주재로 열린 ‘한국형 녹색대전환(K-GX) 전략 국민보고회’에서 이러한 한국형 녹색대전환 전략을 공개했다.정부는 우선 철강·석유화학·정유·시멘트·반도체·디스플레이 등 5대 다배출 업종의 탈탄소 전환을 가속화한다. 이를 위해 전기차와 배터리·재생에너지·소형모듈원자로(SMR)·수소 등을 국가대표 10대 녹색산업으로 선정해 집중 육성한다.에너지 전환에도 속도를 낸다. 2030년 재생에너지 100GW 조기 달성을 추진하고 전력망 확충과 에너지 인공지능(AI) 등을 통해 산업의 전력 수요에 대응한다. 기후테크 기업 200곳을 선정해 최대 100억원 이상의 지원을 제공하고, 2030년까지 녹색전환 전문인력 7만명도 양성한다.﻿ 기후대응기금은 올해 2조 6000억원에서 내년 7조 6000억원으로 늘리고, 2028년부터 녹색채권을 발행한다.정부는 2026년부터 2035년까지 10년간 정부 재정 200조원과 기후금융 790조원 이상 등 총 1000조원 이상을 이번 K-GX에 투입한다. 기후금융은 산업은행·기업은행·수출입은행 등 5개 정책금융기관을 통해 공급하며 50% 이상은 지역, 70% 이상은 중소·중견기업에 배분한다. 여기에 기업 주도의 220조원 규모 K-GX 시그니처 프로젝트를 추진해 민간의 녹색산업 투자도 확대한다.이 대통령은 모두 발언에서 “세계 최고 수준의 R＆D(연구 개발) 역량으로 핵심 녹색 기술을 먼저 확보해 미래 녹색 시장을 선점해야 한다”며 “지역의 산업 단지와 재생 에너지를 적극 활용해 녹색 대전환이 새로운 지역 성장 동력이 되는 방안을 함께 모색했으면 좋겠다”고 말했다.이 대통령은 기후 위기에 대해 “이제 환경과 성장 가운데 하나를 포기하는 일이 아니라 산업과 국가 경쟁력을 함께 키우는 실질적 해법이 되도록 대전환이 필요하다”고 지적했다. 이어 “녹색 전환을 선제적으로 추진하는 것은 국제 경쟁력을 확보하면서 동시에 기후 위기로부터 국민의 삶과 터전을 지키는 확실한 미래 전략이기도 하다”고 했다.대한상의 회장으로 참석한 최태원 SK그룹 회장은 한국형 녹색대전환은 처음부터 정부와 민간이 함께 설계한 전략이라고 강조했다. 최 회장은 “AI가 녹색 전환의 속도를 더 높이고 녹색 전환이 AI 산업을 지속 가능한 성장으로 뒷받침하는 선순환 구조가 만들어져야겠다”고 밝혔다.서울 김진아·세종 이준호 기자