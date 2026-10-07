정치 답변하는 최교진 교육부 장관 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/10/07/20261007500104 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-10-07 12:31 입력 2026-10-07 12:31 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 최교진 교육부 장관이 7일 국회 교육위원회에서 열린 교육부, 국가교육위원회 등에 대한 국정감사에서 의원질의에 답변하고 있다. 2026.10.7 안주영 전문기자 최교진 교육부 장관이 7일 국회 교육위원회에서 열린 교육부, 국가교육위원회 등에 대한 국정감사에서 의원질의에 답변하고 있다.안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지