답변하는 최교진 교육부 장관

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안주영 기자
안주영 기자
수정 2026-10-07 12:31
입력 2026-10-07 12:31
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최교진 교육부 장관이 7일 국회 교육위원회에서 열린 교육부, 국가교육위원회 등에 대한 국정감사에서 의원질의에 답변하고 있다. 2026.10.7 안주영 전문기자
최교진 교육부 장관이 7일 국회 교육위원회에서 열린 교육부, 국가교육위원회 등에 대한 국정감사에서 의원질의에 답변하고 있다. 2026.10.7 안주영 전문기자


최교진 교육부 장관이 7일 국회 교육위원회에서 열린 교육부, 국가교육위원회 등에 대한 국정감사에서 의원질의에 답변하고 있다.

안주영 전문기자
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