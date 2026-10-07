정치 대화하는 위철환 중앙선관위원장 직무대행 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/10/07/20261007500103 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-10-07 12:31 입력 2026-10-07 12:31 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 위철환 중앙선거관리위원장 직무대행과 강동완 사무총장 직무대행이 7일 국회에서 열린 행정안전위원회의 중앙선거관리위원회 등에 대한 국정감사에 출석해 대화하고 있다. 2026.10.7 안주영 전문기자 위철환 중앙선거관리위원장 직무대행과 강동완 사무총장 직무대행이 7일 국회에서 열린 행정안전위원회의 중앙선거관리위원회 등에 대한 국정감사에 출석해 대화하고 있다.안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지