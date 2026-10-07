김민석 “김지용 후보자 의견의 시간 지나”…신장식 “따질 건 따지겠다”

범여권 반발 일축…“인사청문회에 만전”

김의겸 “반대하는 인사도 결정되면 수용”

신장식 “원균도 조선 수군…자격 갖춰야”

이미지 확대 회의에 참석하는 민주당 김민석 대표 더불어민주당 김민석 대표가 7일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다.

이미지 확대 더불어민주당 최고위원회의 김민석 대표 발언 더불어민주당 김민석 대표가 7일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다.

이미지 확대 조국혁신당 신장식 대표, 최고위원회의 발언 조국혁신당 신장식(가운데) 대표가 6일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

세줄 요약 김민석, 김지용 후보 논란에 청문회 국면 전환 강조

민주당, 14일 청문회 앞두고 후보자 소명 준비 주문

조국혁신당, 자격 검증 필요성 내세우며 반대 지속

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김민석 더불어민주당 대표는 7일 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자에 대해 “이제 다양한 의견의 시간은 지나고 중수청장에 대해서 인사청문회의 시간이 왔다”고 밝혔다. 이재명 대통령의 김 후보자 인선을 비판하는 범여권 일각의 반발을 일축한 것으로 풀이된다.김 대표는 이날 국회 최고위원회의에서 “인사청문회가 잘 이루어질 수 있도록 다양한 의견을 인사청문회 위원들에게 전하고 당은 인사청문회에 만전을 기할 것”이라며 이같이 말했다.그러면서 “김 후보자도 여러 가지 의문에 대해 소상히 성실하게 설명할 수 있도록 준비해 주시기 바란다”고 덧붙였다.김 대표는 이날 오전 민주당TV 유튜브에서도 “당에서도 이제 이 문제에 대해서 제어할 때가 됐다는 얘기를 제가 어제 했다”며 “이미 충분히 의사 표명을 하셔서 더 그 문제에 대해서는 더 말씀을 안 하실 것으로 알고 있다”고 김 후보자 관련 논란에 선을 그었다.청와대는 범여권 일각의 반발에 추가 검증을 거친 끝에 김 후보자 인사청문요청안을 윤호중 행정안전부 장관의 제청 20여 일 만인 지난 2일 국회에 제출했다. 민주당은 오는 14일 김 후보자에 대한 인사청문회를 개최한다는 방침이다.김의겸 민주당 의원도 이날 KBS 라디오에서 “반대하시는 분에게 ‘어떻게 할 생각이시냐’라고 물어보니까 ‘반대는 하지만 결정이 되면 수용하고 받아들이겠다’ 이런 말씀도 하신다”며 “지금 행안위에 계신 한두 분 정도가 반대하셨는데 그분들도 그냥 반대라기보다는 인사청문회를 통해서 철저하게 검증하겠다 이런 톤이셔서 기류는 조금 바뀐 거 아닌가”라고 언급했다.반면 조국혁신당은 여전히 인사 검증의 칼날을 세우고 있다. 신장식 혁신당 대표는 이날 MBC 라디오에서 “김지용이 왜 적절한 사람인지를 말씀하시면 되는 것 아닌가”라며 “원균도 이순신도 조선 수군인 건 맞다. ‘조선 수군은 다 안 된다’라고 말씀드리는 게 아니다. 자격을 갖추었느냐는 말씀을 드리는 거”라고 지적했다.그러면서 “청문 과정에서 따질 건 따지겠다”라며 “쇄말적 사실관계를 다투느냐 하시는데 그 이후에 청문 요청이 온 다음에 사실관계를 바로잡는 정당방위 이상을 하고 있지 않다”고 강조했다.강윤혁 기자