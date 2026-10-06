김민석 “검찰개혁 과한 주장 제어”… 강경파 비판 대통령에 힘 보탰다

金대표 “원래 요구보다 더 나가”
혁신당 “靑 정치행위 깊은 우려”
김민석 더불어민주당 대표가 6일 검찰개혁 강경파들을 겨냥해 “과한 요구나 주장은 당에서 제어할 때가 됐다”고 밝혔다. 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 인선에서 촉발된 여권 내 갈등이 검찰개혁 전반으로 확산하자 당 지도부가 개입 여지를 남긴 것으로 풀이된다.
김 대표는 이날 당 유튜브 방송 ‘민티07’에서 “검찰개혁과 관련해 원래 강하게 주장했던 목소리에서 요구하던 부분을 대부분 채우고 더 나간 부분들이 있다”며 “과한 요구나 주장으로 과거처럼 전체 개혁의 진영과 대열, 전선, 대통령 리더십 자체가 훼손될 우려가 있다면 당에서 조금 제어할 때가 됐다”고 말했다.
김 대표는 열린우리당 시절 국가보안법 개정·폐지 논쟁을 사례로 들며 선명성 경쟁이 되레 개혁을 방해할 수 있다고 했다. 그는 “독소조항 개정은 할 수 있었던 상황에서 (상황이) 정리가 안 되면서 결국은 이도 저도 안 됐고, 열린우리당 자체가 정치적으로 쭉 어려움을 겪게 되는 상황으로 갔다”고 말했다.
김 대표의 이 같은 발언은 소위 ‘강경파’를 겨냥한 이재명 대통령의 메시지에 힘을 싣기 위한 것으로 보인다. 이 대통령은 전날 엑스(X)에 “만에 하나 검찰개혁을 빙자해 사심으로 인사와 구체적 수사·공소 업무까지 좌지우지하려 해서는 안 될 것”이라고 했다.
조상호 전 법무부 장관 정책보좌관도 MBC 라디오에서 “(특정 인사를 넣어달라거나 왜곡으로 공격하면) 말 그대로 사심을 섞어 ‘자기 사람 꽂아놓기’ 행태로 오해될 수 있다”고 했다.
여권 내 논쟁이 장기화할 경우 검찰개혁 자체의 동력이 약화할 수 있다는 우려도 나온다. 이광재 민주당 의원은 KBS 라디오에서 “중수청이 안착하려면 중수청장이 빨리 임명돼야 한다”며 “늦어질수록 검찰개혁 자체가 흔들릴 수 있다”고 말했다.
이런 가운데 청와대와 조국혁신당의 검찰개혁을 둘러싼 논쟁도 격화되고 있다. 혁신당은 대변인 논평을 통해 “청와대가 정치적 의도를 관철하기 위해 정치행위에 나선 점에 깊은 우려를 표한다”고 했다.
청와대가 전날 밤 혁신당이 보완수사권과 중수청 소속 등 검찰개혁의 세부 설계를 논의 과정과 상황 변화에 따라 조정해 왔다고 지적하자 곧바로 반박에 나선 것이다. 조국 혁신당 혁신정책연구원장은 국회에서 기자들과 만나 “소모적 문제”라며 “입장이 바뀌었냐, 안 바뀌냐 얘기하는 자체가 잘 이해가 안 간다”고 했다.
반영윤 기자
세줄 요약
- 검찰개혁 강경파 과한 요구 제어 필요성 제기
- 이재명 대통령 경고 메시지에 김민석 대표 동조
- 중수청장 인선·여권 논쟁으로 개혁 동력 우려
2026-10-07 5면
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