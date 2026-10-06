손솔 “제2의 윤석열 꿈꾸나” 조희대 “그런 말씀은 모욕적”

법사위 국감 스케치

이미지 확대 조희대 대법원장(오른쪽 아래)이 6일 국회 법제사법위원회에서 열린 대법원 등에 대한 국정감사에 출석해 인사말을 마친 뒤 소관 기관장들의 증인 선서가 진행되는 동안 자리에 앉아 선서를 거부하고 있다.

조 대법원장은 여당 단독처리로 법사위 국감에 일반증인으로 채택됐지만, 관행대로 인사말만 전한 뒤 증인 선서는 하지 않았다. 2026.10.6.

연합뉴스

세줄 요약 손솔 의원, 조희대 향해 제2의 윤석열 발언

조 대법원장, 모욕적이라며 강하게 반발

여야 의원들 고성·설전으로 국감장 혼란

2026-10-07 3면

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조희대 대법원장이 6일 증인으로 출석한 대법원 국정감사에서는 “제2의 윤석열이냐”, “인간이 돼라” 등 거친 표현이 난무하면서 한때 아수라장이 됐다.손솔 진보당 의원은 이날 국회 법제사법위원회 회의실에서 열린 국감에서 일반증인으로 채택된 조 대법원장이 선서와 증언을 하지 않자 “혹시 제2의 윤석열을 꿈꾸는 것이냐”고 “법복 입고 정치하는 것 아니냐고 많은 국민들이 묻고 있다”고 물었다.그러자 조 대법원장은 굳은 표정으로 마이크 앞에 다가가 “그런 말씀은 너무 모욕적이고 서글픈 일”이라고 답했다.옆에 있던 김태규 국민의힘 의원이 손 의원의 발언에 반발하는 과정에서 노무현 전 대통령의 서거를 연상케 하는 ‘부엉이 바위’를 언급하자, 김용민 더불어민주당 의원과 박은정 조국혁신당 의원은 김태규 의원을 향해 “인간이 돼라”고 맞받았다.민주당 소속 서영교 법사위원장은 “차마 입에 담을 수 없는 발언”이라며 김태규 의원의 발언권을 정지했다. 이에 김태규 의원은 정회 후 국감장 밖에서 서 위원장에게 “먼저 박은정 의원에서 나온 얘기를 왜 나한테 문제 삼느냐”며 따졌다.국감 내내 여야 의원들이 충돌하면서 고성과 설전도 계속됐다. 박균택 민주당 의원이 조 대법원장에게 질의를 하려고 하자 국민의힘 의원들은 “답변하지 말라”고 언성을 높였다. 조 대법원장 이석 문제를 두고 국민의힘 의원 자리에서는 “나오면 이재명도 나와야지”, “독재정권 물러나라”, “입법 독재”라고 강하게 항의하는 발언이 이어졌다. 그러자 서 위원장은 “왜 이렇게 무례하고, 오만한가”, “발언들이 폭력적이다”라고 따졌다.서 위원장이 감사 시작을 알리며 “업무보고를 받으려 하는데 아주 관심도 많고 핫하다”라고 발언할 걸 두고도 국민의힘 의원들이 항의했다. 주진우 의원은 “사법부 독립을 망쳐놓고 핫하다는 게 무슨 말이냐”라고 따졌다. 김민전 의원은 오후 회의 때 서 위원장의 ‘핫하다’ 발언을 “싸구려 표현”이라고 비판해 민주당 의원들의 반발을 샀다.박효준·반영윤 기자