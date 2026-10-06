정치 曺, 국감서 나홀로 선서 거부 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/10/06/20261006500262 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-10-06 17:23 입력 2026-10-06 17:23 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 조희대(앞줄 맨 오른쪽) 대법원장이 6일 국회법제사법위원회에서 열린 대법원 등에 대한 국정감사에 출석한 뒤 증인선서를 거부한 채 홀로 자리에 앉아 눈을 감고 있다. 조 대법원장은 이날 오전 질의가 끝난 뒤 이석했다. 홍윤기 기자 조희대(앞줄 맨 오른쪽) 대법원장이 6일 국회법제사법위원회에서 열린 대법원 등에 대한 국정감사에 출석한 뒤 증인선서를 거부한 채 홀로 자리에 앉아 눈을 감고 있다. 조 대법원장은 이날 오전 질의가 끝난 뒤 이석했다.홍윤기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지