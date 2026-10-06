曺, 국감서 나홀로 선서 거부

이미지 확대 조희대(앞줄 맨 오른쪽) 대법원장이 6일 국회법제사법위원회에서 열린 대법원 등에 대한 국정감사에 출석한 뒤 증인선서를 거부한 채 홀로 자리에 앉아 눈을 감고 있다. 조 대법원장은 이날 오전 질의가 끝난 뒤 이석했다. 홍윤기 기자

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조희대(앞줄 맨 오른쪽) 대법원장이 6일 국회법제사법위원회에서 열린 대법원 등에 대한 국정감사에 출석한 뒤 증인선서를 거부한 채 홀로 자리에 앉아 눈을 감고 있다. 조 대법원장은 이날 오전 질의가 끝난 뒤 이석했다.홍윤기 기자