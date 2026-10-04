정치 입장하는 이억원 금융위원장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/10/04/20261004500081 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-10-04 21:01 입력 2026-10-04 21:01 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 이억원 금융위원장이 4일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 ‘최근 침해위협 대응 전국 금융권 긴급점검회의’에서 회의장으로 입장하고 있다. 2026.10.4 도준석 전문기자 이억원 금융위원장이 4일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 ‘최근 침해위협 대응 전국 금융권 긴급점검회의’에서 회의장으로 입장하고 있다도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지