입장하는 이억원 금융위원장

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-10-04 21:01
입력 2026-10-04 21:01
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이억원 금융위원장이 4일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 ‘최근 침해위협 대응 전국 금융권 긴급점검회의’에서 회의장으로 입장하고 있다. 2026.10.4 도준석 전문기자
이억원 금융위원장이 4일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 ‘최근 침해위협 대응 전국 금융권 긴급점검회의’에서 회의장으로 입장하고 있다. 2026.10.4 도준석 전문기자


이억원 금융위원장이 4일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 ‘최근 침해위협 대응 전국 금융권 긴급점검회의’에서 회의장으로 입장하고 있다

도준석 전문기자
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