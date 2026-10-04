[단독]무보, 회수 곤란 채권 비중 국감 지적에도 지난해보다 늘었다

D~F등급 채권 비중 70.2%→73.5%

김원이 “실효성 있는 노력했는지 지적”

이미지 확대 한국무역보험공사가 지난 4월 22일 수출 중소·중견기업 초청 ‘회수불능채권 확인 서비스’ 기업 간담회를 개최하고 있다.

이미지 확대 김원이 더불어민주당 의원 2025.10.15 안주영 전문기자

세줄 요약 무보 회수 곤란 채권 비중, 지난해보다 확대

D~F등급 73.5%로 상승, 관리 실효성 논란

국외 고액·저회수 채권도 함께 증가

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수출·수입 보험제도를 전담·운영하는 한국무역보험공사(무보)가 지난해 국정감사에서 회수 가능성이 낮은 채권에 대한 대책 마련을 지적받았음에도 불구하고 올해 보유 채권 가운데 회수 가능성이 낮은 D~F등급 채권 비중이 지난해보다 더 늘어난 것으로 나타났다.국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 김원이 더불어민주당 의원이 4일 무보로부터 제출받은 ‘국내외 보유 채권 현황’에 따르면 지난 8월 기준 무보 보유 국내외 채권은 총 4조 3352억 9000만원으로 지난해 8월(4조 5178억 7000만원)보다 1825억 8000만원 감소한 것으로 나타났다.그러나 회수 가능성이 낮은 D~F등급 채권은 같은 기간 3조 1714억원에서 3조 1870억원으로 156억원 증가했다. 전체 채권에서 D~F등급이 차지하는 비중도 70.2%에서 73.5%로 3.3%포인트 높아졌다.반면 회수 가능성이 상대적으로 높은 A~B등급 채권은 2289억 9000만원으로 전체의 5.3%에 그쳤다.국외 채권은 지난해 1조 4842억원에서 올해 1조 5069억원으로 227억원 증가했다. 이 가운데 회수율이 10% 미만이거나 회수가 어렵다고 평가된 D~F등급은 8105억원이었다.국내 채권은 3조 336억 7000만원에서 2조 8283억 9000만원으로 감소했다. 회수 실익이 없거나 상각된 채권, 워크아웃·법정관리 중인 D~F등급 채권은 2조 3765억원으로 국내 채권의 84%를 차지했다.고액·저회수 국외 채권의 잔액도 지난해보다 늘었다. 채권 잔액이 100억원을 초과하는 국외 채권은 지난해 7336억원에서 올해 7916억원으로 580억원 증가했다.누적 회수율이 10% 미만인 국외 채권 잔액도 같은 기간 9702억원에서 1조 361억원으로 659억원 늘었다. 누적 회수율 10% 미만 국외 채권의 관리 종결액도 1조 5301억원으로 전년보다 1003억원 증가했다.김 의원은 “지난해 채권 회수 가능성에 대한 정밀진단과 등급 관리 고도화를 요구했지만, 1년이 지난 뒤에도 D~F등급 채권 비중과 고액·저회수 국외 채권은 오히려 늘었다”며 “무보가 어떤 대책을 세웠고, 실제 회수를 위해 어떤 실효성 있는 노력을 했는지 따져봐야 한다”고 지적했다.강윤혁 기자