추경호 “내란 특검, 뇌피셜 정치 구형…엉터리 소설”

세줄 요약
- 특검 징역 20년 구형에 정치 구형 반발
- 계엄 해제 표결 방해 의혹 전면 부인
- 대구 현안 흔들림 없이 추진 의지 표명
추경호 대구시장이 조은석 내란 특별검사팀의 징역 20년 구형을 두고 “전혀 실체도 없는 내용을 뇌피셜식 정치 구형”이라고 강도 높게 비판했다.
추 시장은 1일 오전 대구시건축사회관에서 비상경제대책회의를 마친 뒤 기자들과 만나 “지난해 12월 정치 탄압 조작 기소를 통해 정치적인 영장청구, 기소를 한 데 이어 어제는 정말 터무니없는 정치 구형을 했다고 생각한다”며 이같이 말했다. 그러면서 “이제 재판부에서 공정한 판결을 해 주시기를 기다릴 것이고 저는 당당하게 임해 나갈 것”이라고 덧붙였다.
그는 12·3 비상계엄 당시 계엄 해제 표결을 방해했다는 특검팀의 주장에 대해 ‘소설’이라고 표현하며 반박했다. 추 시장은 “윤석열 전 대통령과의 통화에서 계엄 해제 의결 저지 요청을 받은 적도 없고 그것을 받아들이고 제가 그렇게 해야 되겠다고 마음을 먹은 적도 전혀 없다”며 “특검이 기소한 내용은 전부 다 엉터리로 소설을 쓰는 것”이라고 목소리를 높였다.
이어 그는 “윤 전 대통령과의 통화 이후에 저는 오히려 의총을 국회로 소집하고 국회로 의원들과 함께 이동을 했다”고 강조했다.
추 시장은 대구·경북 신공항 건설, 행정통합 등을 비롯한 핵심 현안을 흔들림 없이 추진하겠다는 의지도 드러냈다. 그는 “행정통합을 비롯한 대구 시정은 한 치의 흔들림 없이 추진할 것”이라며 “시민들께선 걱정 말고 함께 힘을 모아 대구 발전을 위해 나아가길 기대한다”고 잘라 말했다.
대구 민경석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지