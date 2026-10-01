추경호 “내란 특검, 뇌피셜 정치 구형…엉터리 소설”

세줄 요약 특검 징역 20년 구형에 정치 구형 반발

계엄 해제 표결 방해 의혹 전면 부인

대구 현안 흔들림 없이 추진 의지 표명

이미지 확대 추경호 대구시장. 대구시 제공

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추경호 대구시장이 조은석 내란 특별검사팀의 징역 20년 구형을 두고 “전혀 실체도 없는 내용을 뇌피셜식 정치 구형”이라고 강도 높게 비판했다.추 시장은 1일 오전 대구시건축사회관에서 비상경제대책회의를 마친 뒤 기자들과 만나 “지난해 12월 정치 탄압 조작 기소를 통해 정치적인 영장청구, 기소를 한 데 이어 어제는 정말 터무니없는 정치 구형을 했다고 생각한다”며 이같이 말했다. 그러면서 “이제 재판부에서 공정한 판결을 해 주시기를 기다릴 것이고 저는 당당하게 임해 나갈 것”이라고 덧붙였다.그는 12·3 비상계엄 당시 계엄 해제 표결을 방해했다는 특검팀의 주장에 대해 ‘소설’이라고 표현하며 반박했다. 추 시장은 “윤석열 전 대통령과의 통화에서 계엄 해제 의결 저지 요청을 받은 적도 없고 그것을 받아들이고 제가 그렇게 해야 되겠다고 마음을 먹은 적도 전혀 없다”며 “특검이 기소한 내용은 전부 다 엉터리로 소설을 쓰는 것”이라고 목소리를 높였다.이어 그는 “윤 전 대통령과의 통화 이후에 저는 오히려 의총을 국회로 소집하고 국회로 의원들과 함께 이동을 했다”고 강조했다.추 시장은 대구·경북 신공항 건설, 행정통합 등을 비롯한 핵심 현안을 흔들림 없이 추진하겠다는 의지도 드러냈다. 그는 “행정통합을 비롯한 대구 시정은 한 치의 흔들림 없이 추진할 것”이라며 “시민들께선 걱정 말고 함께 힘을 모아 대구 발전을 위해 나아가길 기대한다”고 잘라 말했다.대구 민경석 기자