정치 [속보] 靑 “김지용 중수청장 후보 청문요청안, 금명간 국회 보낼 예정” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/10/01/20261001500169 URL 복사 댓글 0 윤예림 기자 수정 2026-10-01 14:54 입력 2026-10-01 14:52 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 17일 서울 종로구에 마련된 사무실로 출근하고 있다. 2026.9.17 연합뉴스 靑 “김지용 추가검증 결과, 당초와 달라진 것 없어”靑 “김지용 중수청장 후보 청문요청안, 금명간 국회 보낼 예정” 윤예림 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지