李대통령 “SNS는 국민과 직접 소통 통로…어려울수록 국민께 호소해야”

“노변정담이든 유튜브 생방송이든 더 가까이”
“멸칭·험한 말 아닌 품격 있게 주장 내세워야”
이재명 대통령은 30일 “어려울수록, 왜곡된 공격이 심할수록 더욱 국민과 직접 소통하고 국민들께 기대야 한다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 엑스(X)에서 한 이용자가 ‘이 대통령의 X 게시 빈도가 늘었는데 이것이 고립을 의미하는 게 아니길 바란다’는 글을 인용하며 이같이 적었다.
이 대통령은 “SNS(소셜미디어)는 저와 국민과의 직접 소통 통로”라며 “모든 언론 기득권자들이 나서 저를 고립시키고 사실을 왜곡하고 허위 사실로 음해하며 공격할 때 저와 국민들을 연결시켜 진실을 알리고 저를 살려 준 것도, 저를 지금의 이 자리까지 이끌어 준 것도 SNS”라고 강조했다.
그러면서 “앞으로 기자회견이든 토론회든 현장 방문이든 루스벨트식 노변정담이든 유튜브 생방송이든 더욱더 국민들께 가까이 다가가 공감하고 소통하겠다”며 “정치는 결국 국민이 하는 것”이라고 했다.
이 대통령은 “어려울수록 어떤 중간 매개체 없이 직접적으로 더욱더 국민의 목소리에 귀 기울이고 국민들께 직접 보고하며 호소하고 소통해야 한다”고 거듭 강조했다.
이어 “더 낮은 자세로, 더 치열하게 국민의 뜻을 살펴 그 뜻을 존중하고 오로지 국가와 국민을 위해 일분일초를 아껴 가며 맡겨진 일을 충심으로 이행하겠다”며 “누가 뭐라 하든 멸칭이나 험한 말로 세인들의 눈살을 찌푸리게 하지 말고 품격 있게 자신의 주장을 내세우는 것이 훨씬 더 많은 공감을 얻을 수 있다”고 했다.
이 대통령은 “말싸움에서 이긴다고 이기는 것이 아니라, 결국 국민이 판단하는 것”이라며 “더 나은 세상을 위해 오늘도 우공이산의 정신으로 작은 실천을 품격 있게 해 나가자”고 당부했다.
강동용 기자
세줄 요약
- SNS를 국민과 직접 잇는 소통 통로로 규정
- 왜곡 공격 심할수록 국민께 직접 호소 강조
- 기자회견·토론회 등 다양한 접점 확대 예고
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